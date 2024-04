Po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva je šest oseb, med njimi dva otroka, stara šest in osem let, umrlo v kraju Sinelnikovski. Še dve osebi sta bili ubiti v Dnipru, kjer je bilo ranjenih tudi 16 ljudi.

Skupno je sicer Rusija ponoči proti Ukrajini izstrelila 22 raket in 14 brezpilotnih letalnikov, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je zračna obramba sestrelila 29 ruskih izstrelkov.

Rescue operations are underway in Dnipro following a Russian strike. Several floors of a typical residential building were destroyed, and the railway station sustained damage. Kryvyi Rih and Synelnykove in the Dnipropetrovsk region were also targeted. All injured people are… pic.twitter.com/t0zX4TwJhY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2024

O napadih medtem poročajo tudi iz ruske obmejne regije Belgorod. Zračna obramba je nad regijo sestrelila 25 ukrajinskih dronov, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Dodal je, da napad ni terjal žrtev, je pa bilo poškodovanih več stavb.

Ukrajina je danes prav tako sporočila, da so njene sile prvič sestrelile ruski bombnik dolgega dosega Tu-22M3, s katerim je Moskva po navedbah Kijeva izvajala napade z manevrirnimi raketami.

Na ukrajinskem obrambnem ministrstvu so sporočili, da so letalo zadeli približno 300 kilometrov od meje z Ukrajino. »Po zadetku je bombnik uspel poleteti nad Stavropol, kjer je nato strmoglavil,« so še zapisali.

Zelenski: Poraziti moramo ruski teror

Predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da je napad poškodoval več nadstropij stanovanjske stavbe in železniško postajo v Dnipru, glavnem mestu regije.

»Rusija mora odgovarjati za svoj teror, vse rakete in brezpilotna letala 'Shahed' pa je treba prestrezati. To lahko zagotovi svet, naši partnerji pa imajo potrebne zmogljivosti. To se je pokazalo na nebu nad Bližnjim vzhodom, delovati pa bi moralo tudi v Evropi,« je dejal na X.

Ukrajinski predsednik je dejal, da bi morali zavezniki od vojne prizadetih držav prepričati svoje partnerje, naj sistemov zračne obrambe ne skladiščijo v skladiščih, temveč jih dejansko namestijo v »resničnih mestih in skupnostih, ki se soočajo s terorizmom«.

»Poraziti moramo ruski teror. To ni potrebno le za našo državo in Ukrajince, temveč za ves svet,« je dejal, ko je delil fotografije kraja napada.

Ukrajinski voditelj je prosil za zahodno pomoč in hitro posredovanje pri zaustavljanju in odbijanju agresivnih ruskih raketnih napadov, ki so se okrepili v zadnjem mesecu.

Državno ukrajinsko železniško podjetje Ukrzaliznytsia je sporočilo, da je bil ruski napad namerno usmerjen v njegovo infrastrukturo v regiji, pri čemer so bili poškodovani njegovi delavci. Družba je zaprla postajo v Dnipru in preusmerila vlake, ki naj bi vozili skozi mesto.

Rusija ne komentira raketnih napadov v Ukrajini

Moskva tudi trdi, da med 25-mesečno invazijo ne cilja na civilno infrastrukturo. Vendar pa je izstrelila hipersonične in balistične rakete na ukrajinska mesta, porodnišnice, fakultete, univerze, muzeje in zaklonišča.

Vojna v Ukrajini je dosegla kritično fazo, saj ruske enote povečujejo pritisk na izčrpane ukrajinske sile, ki jim zavezniki Kijeva ne dajejo dovolj streliva, potrebnega za zaustavitev ruskih raket v ukrajinskih mestih.

Ruske sile si to pomlad in poletje prizadevajo zavzeti še več ozemlja, čeprav nove analize kažejo na veliko stopnjo izčrpanosti. Po najnovejši analizi BBC je bilo v Ukrajini, odkar je Kremelj pred več kot dvema letoma vdrl v sosednjo državo, ubitih več kot 50.000 ruskih vojakov.

Število smrtnih žrtev je bilo lani za skoraj 25 odstotkov večje kot v prvih 12 mesecih vojne, navaja BBC. Televizija je za potrditev števila smrtnih žrtev uporabila grobišča, informacije iz odprtih virov iz uradnih poročil, časopisov in družbenih medijev.

V drugem letu konflikta je umrlo približno 27.300 ruskih vojakov, saj je Moskva izvajala tako imenovano strategijo mletja mesa, v okviru katere je na frontno črto pošiljala valove vojakov za topniško hrano, da bi izčrpala ukrajinske sile in razkrila njihove lokacije.