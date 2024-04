Mešanico art rocka, glam punka in britpopa v zasedbi Palaye Royale ustvarjajo bratje Remingron – Leith (vokal), Sebastian Danzig (kitara) in Emerson Barrett (bobni). Prvega junija letos bodo prvič nastopili v Sloveniji in sicer v ljubljanski Cvetličarni. Trojica je decembra lan izdala EP z naslovom »Sextape«, ki mu je januarja sledil EP s petimi pesmimi »Songs For Sadness«. Napovedali so ga s singlom in videospotom za pesem »Umakemenotwannadie«. Pred tem so že leta 2018 izdali »Boom Boom Room (Side B)« ter »The Bastards« (2020) in »Fever Dream« (2022), v katerih so se trije klasično izobraženi glasbeniki vrnili k svojim koreninam in komponirali večino pesmi albuma na klavirju.

Od očarljive majhne skupine na začetku njihove kariere do bolj zapletene zasedbe na njihovi zadnji turneji, so Palaye Royale vedno poskrbeli za naelektren nastop v živo. Vsak njihov koncert prinaša element nepredvidljivosti in nevarnosti, vsi trije igrajo, kot da jim gre za življenje, njihove nastope opisuje organizator koncerta. Ne glede na to, ali gredo na odre večjih festivalov, kot so Reading in Leeds, Download in Pinkpop, ali igrajo na razprodanih prizoriščih v Tokiu, Londonu in Mexico Cityju, je glavna ambicija skupine poglobiti svojo povezavo s svojo ljubljeno in zvesto bazo oboževalcev, ki se imenuje Vojaki kraljevega sveta. »Ko smo bili prvič na lastni turneji, smo stali pred prizoriščem in objeli vsakogar, ki nas je prišel pogledat,« pravi Emerson. »Čeprav to trenutno ni mogoče storiti, se še vedno trudimo vsem dati čim več časa.«

Pustili šolo in sledili sanjam

Na prigovarjanje maminega prijatelja Paula Wellerja iz skupine The Jam so bratje že kot najstniki pustili šolo ter se v upanju na izpolnitev sanj iz Las Vegasa preselili v Los Angeles. Prve koncerte so organizirali v kleti domače hiše, kaj kmalu pa so pritegnili pozornost rockerskih plemičev kot so Courtney Love, Scott Weiland in Kim Fowley. Na poziv oboževalke Alex Burdon, hčerke Erica Burdona iz The Animals, je skupina Palaye Royale leta 2015 podpisala pogodbo s Sumerian Records, nato pa je leta 2016 debitirala z albumom »Boom Boom Room« (Side A), ki ga je produciral James Iha iz Smashing Pumpkins.