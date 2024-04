Za alžirski predlog resolucije je glasovalo 12 članic Varnostnega sveta. Vzdržali sta se Velika Britanija in Švica. ZDA so glasovale proti. Ameriški zakoni vladi prepovedujejo financiranje mednarodnih agencij in organizacij, ki priznavajo Palestino kot državo.

Ustanovna listina ZN določa, da lahko postanejo članice ZN vse miroljubne države, ki prevzamejo obveznosti, vsebovane v ustanovni listini, in ki so po presoji ZN sposobne in voljne izpolnjevati te obveznosti.

Veleposlanik Samuel Žbogar je v obrazložitvi glasovanja za resolucijo dejal, da po mnenju Slovenije Palestina izpolnjuje kriterije za sprejem, kar da bi bil pomemben korak k miru.

»S tem bi se okrepila vloga Palestinske uprave in prispevalo k varnosti Izraela. Vztrajamo pri mnenju, da palestinska pravica do samoodločbe in članstvo v ZN nista v nasprotju s pravico Izraela do obstoja in varnosti. Prepričani smo, da mora vsaka rešitev v obliki dveh držav temeljiti na vzajemnem priznavanju in suvereni enakopravnosti,« je dejal.

Palestinski predstavnik Rijad Mansur pa je povedal, da jim neuspeh resolucije ne bo zlomil volje. »Še naprej si bomo prizadevali. Država Palestina je neizbežna, je realnost,« je dejal.

Namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood je po glasovanju povedal, da veto ne pomeni nasprotovanja palestinski državnosti, a bi ta morala biti rezultat neposrednih pogajanjih z Izraelom. Izrael z aktualnim premierjem Benjaminom Netanjahujem sicer odkrito nasprotuje rešitvi dveh držav.

Kitajski veleposlanik Fu Cong je dejal, da gre za žalosten dan, ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je ZDA obtožil, da si zatiskajo oči pred izraelskimi zločini. »Želijo zlomiti Palestince in jih morda tudi pregnati iz njihove domovine. Takšna politika ima nasproten učinek,« je med drugim dejal Rus.

Z nasprotne strani je bil oster izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan, ki je Palestinsko upravo označil za entiteto, ki podpira terorizem. Poudaril je, da Palestina ne izpolnjuje kriterijev in se zahvalil ZDA za podporo.

Palestino priznava okoli 140 držav v 193-članski Generalni skupščini ZN in priporočilu Varnostnega sveta bi sledil zanesljiv sprejem v svetovno organizacijo.