Prazne obljube za pravo bogastvo

Policisti z leve in desne opozarjajo na tatove tako v resničnem kot digitalnem svetu. A jih očitno nekateri ne slišijo, ali pa jih ignorirajo. Le kako bi se drugače lahko na »limanice« tako nespretno ujel 19-letnik s Hrvaške? Ta je policistom iz Šentjerneja zaupal, da je 20-letnemu domačinu dal dvajset tisočakov (pustimo ob strani, od kod najstniku sploh toliko denarja) v gotovini, da bi jih ta še isti dan oplemenitil. Tako je mladenič baje obljubil! In ko ga nekaj časa ni bilo nazaj, z njim pa je šel tudi zajeten kupček denarja, ga je hrvaški najstnik šel iskat. Očitno ga je našel, saj policija poroča o izrečenih grožnjah, pri čemer 20-letnik naj ne bi imel pojma, s čim si jih je prislužil. Policisti primer preiskujejo, ugotavljajo, ali je prišlo do menjave denarja in groženj, ter po lastnih navedbah iščejo rešitev za človeško neumnost. Imajo tudi nekaj nasvetov – ne nasedajte goljufom, ki s sladkimi obljubami napovedujejo plemenitenje denarja za bajne dobičke, brez referenc, na neznan način in z zgodbicami, ki bi bile še za pravljice preveč neverjetne. In to ne glede na znesek. Ostali boste brez denarja, vas opozarja policija, v tolažbo pa vam bo ostala le »plemenita« misel, da ste nekomu pomagali do lahkega zaslužka. Ni vse zlato, kar se sveti, še spominjajo.

Krasna si, bistra pralnica

Kaj ti bo pralnica, če imaš reko – si je morda mislil lastnik jeklenega konjička, ki ga je čistil kar v reki Dragonji. S šamponom! Kako se taka ideja nekomu že samo utrne, kaj šele, da jo potem uresniči, nam ni jasno. In nismo edini. »Bravo človeštvo ... Ko prideš prat avto v našo prelepo reko Dragonjo, območje Natura 2000. Dragonja takih obiskovalcev res ne potrebuje,« so zapisali na facebook profilu Strunjan, zgroženi uporabniki pa so pod fotografijo para v družbi starejšega terenskega vozila objavili svoje nezadovoljstvo. Koprski policisti so predrzno dvojico iz okolice Kopra že izsledili, najverjetneje pa bosta dobila globo zaradi kršenja zakona o ohranjanju narave in vožnje v naravnem okolju z motornim vozilom. Policija pa preiskuje tudi sum kršitve zakona o vodah. No, a če pogledamo s svetle plati – vsaj avto imata čist!

Radovednost pa taka

Lepo vreme je na izlete zvabilo veliko Slovencev, na cestah pa so tako že aprila nastali »poletni« zastoji. In kjer je na kupu veliko ljudi, so možnosti za neumno obnašanje skorajda neomejene. Eni vozniki so zaradi nesreče (posledičnih zastojev in čakanja v koloni) avte obračali kar na avtocesti in se vozili v nasprotno smer, da jim morje ali gore ne bi ’pobegnile’. Drugi so si čakanje ’popestrili’ s sprehodom oziroma oddihom na prostem. V zavodu reševalni pas so objavili fotografijo ženske, ki je stopila iz avta, šla do roba ceste in stopila na ogrado, s katere si je ogledovala okolico. Moški je, vsaj tako je videti, trenutek ovekovečil s fotografiranjem. Če ni slike, se namreč ni zgodilo. »Ker reševalci še nimajo dovolj dela … Izstopanje na avtocesti ni prepovedano brez razloga. Tako početje pa je, milo rečeno, neodgovorno. Radovednost je huda stvar,« so opozorili v zavodu in dodali, da je lani na Jesenicah nekdo padel s take ograje.

Užaljen ubežnik

Britanska policija je konec marca na družbenih omrežjih objavila tiralico za 28-letnim Danielom, ki so ga iskali zaradi prometnih prekrškov, povzročitve poškodb in groženj. Opisali so ga kot belca, visokega okoli 180 cm, srednje postave, rjavih oči, poraščenega obraza in redkih rjavih las. S tem pa očitno Daniela zadeli v bolečo rano. Na tiralico se je namreč ’pritožil’. »Fantje, omemba linije mojih las je povsem nepotrebna. Odpravljam se v Turčijo, da to uredim, potem pa se vidimo,« je komentiral. Policijo je naknadno še prosil, naj v tiralici spremeni njegovo starost, saj je vmes praznoval rojstni dan. Turčija je zadnja leta izredno priljubljena destinacija za posege presaditev las. Hudomušen prestopnik si je s tem prislužil kar nekaj oboževalcev.

S truplom do kredita

Da se zgodbica sploh uvrsti v našo rubriko, mora biti nenavadna. A so ene vseeno take, da jim še vsega hudega vajeni avtorji težko verjamemo. Pa vendar … Tokratni »saj ni res, pa je« dogodek prihaja iz brazilskega Ria, kjer je ženska na banko prišla v spremstvu trupla na invalidskem vozičku, ki ga je spodbujala k podpisu kredita za tri tisočake. Gospa se je pretvarjala, da je moški še živ, podpirala mu je glavo, da mu ta ni omahnila, mu pomagala pri držanju pisala v rokah. »Me slišiš? Ti moraš podpisati, jaz ne morem namesto tebe,« mu je prigovarjala, zaposlenemu pa odvrnila, da je stric pač že po naravi malo bolj blede sorte. »Če se ne počutiš v redu, se lahko vrneva v bolnico,« je še naprej igrala in mrtvaka spodbujala, naj že podpiše ta papir. Ni ga. Reševalci so ugotovili, da je moški umrl nekaj ur prej, njegovo nečakinjo pa so aretirali kar v banki. Preiskava bo pokazala, ali je šlo za organizirano prevaro in ali je moški umrl nasilne smrti. Pa še to – na spletu obstaja celo posnetek bizarne situacije.