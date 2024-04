Iranski državni mediji so danes poročali o eksplozijah v regiji Isfahan, vojska pa je nad več mesti aktivirala zračno obrambo.

Več ameriških medijev, vključno s televizijo CNN, je dobilo potrditev neimenovanih ameriških uradnikov, da je Izrael z raketami napadel Iran.

V edinem uradnem odzivu Teherana je tiskovni predstavnik tamkajšnje vesoljske agencije Hosein Dalirian na omrežju X zapisal, da so uspešno prestregli več dronov, da pa za zdaj ni poročil o raketnih napadih.

Israel missile strike targeted a site in Iran Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/7nkczMheKv