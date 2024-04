Kdo sta največji zmagovalec in poraženec volitev?

V najmočnejšem položaju je Domovinsko gibanje. Lahko se odloča, ali bo šlo v koalicijo ali pa bodo nove volitve. Brez dogovora z njim bo namreč težko oblikovati vlado. Največji poraženec pa je SDP. Kljub podpori predsednika države Milanovića jim ni uspelo dobiti več glasov. Drugače kot mnogi drugi analitiki mislim, da bi bilo brez njega za SDP še slabše. Pozna pa se, da stranka nima voditelja. Če se malo pošalim: po radiu slišite oglase, polne energije: Prihajajo reke pravice (ime koalicije, zbrane okoli SDP, op. a.). Ko pa pride Peđa Grbin, energija izgine. Kot bi nekdo ugasnil luč. Nima karizme. Bil je odličen poslanec, a na čelu stranke mu ne gre. Milanović torej je pomagal, a Grbin tega ni izkoristil.

Pomembno pa se mi zdi tudi, da so se stranke, ki so na prejšnjih volitvah prvič kandidirale, uveljavile in ustalile. To je dobro, to je proces evropeizacije prostora, kjer stranka Zmoremo! predstavlja levi pol, Domovinsko gibanje zelo konservativno linijo, potem je tu še Most.

V preteklosti je bila visoka volilna udeležba dobra za SDP. Zdaj pa so kljub njej izgubili. Kaj se je zgodilo?

Treba je pogledati kontekst volitev, ko so zmagali in je bila udeležba visoka. Doslej smo imeli na Hrvaškem deset volitev in SDP je zmagala dvakrat. Prvič leta 2000, ko se je zrušil model vladanja, vezan na Tuđmana, in je SDP dobila 39 odstotkov glasov. In drugič leta 2011, ko je bila korupcijska afera HDZ oziroma Sanaderja in so dobili 42 odstotkov glasov. To sta bila dva preloma, ko so se volilci obrnili k SDP. Tokrat pa so se mobilizirali tudi volilci HDZ, zato ker je kandidiral Milanović.

Katera koalicija se vam zdi najverjetnejša?

Najverjetnejša je koalicija HDZ in Domovinskega gibanja, sicer pa nove volitve. Za kakšno drugo koalicijo so le majhne možnosti. HDZ je dobila pet poslancev manj in tako ne more računati, da bi vlado sestavila s poslanci manjšin in še eno majhno stranko. Most z njimi ne bo šel v koalicijo, velika koalicija s SDP bi bila senzacija, torej jim ostane samo Domovinsko gibanje in recimo pet poslancev manjšin, ker Domovinsko gibanje noče sodelovati s poslanci srbske manjšine. Druga možnost je razkol v Domovinskem gibanju, ko bi HDZ k sebi pritegnila njegovo realistično trgovsko linijo, ki denimo zahteva delno privatizacijo elektrogospodarstva, na svojem pa bi ostala bolj ideološka linija gibanja, ki zagovarja družino, narod, vrednote, in bo koaliciji s HDZ manj naklonjena.

Zdaj je nastal zanimiv položaj, da bo Milanović kot kandidat SDP za premierja s položaja predsednika države podelil mandat za sestavo vlade. Je na Hrvaškem pravilo, da mandatarja dobi stranka z relativno večino, ali ga lahko morda dobi tudi kakšna druga, če pokaže, da je zbrala 76 glasov?

Milanović je tisti, ki bo povedal, komu podeljuje mandat. Tradicionalno pa ga dobi stranka z največ glasovi. Če ji ne uspe sestaviti večine, pa lahko dobi mandat kdo drug. Rok za to je trideset dni. Nekdo pač mora priti s 76 podpisi. Mislim pa, da bo taktika Milanovića ta, da bo čakal in nikomur ne bo dal mandata. Če pride kdo s 76 podpisi, potem ni dileme. Lahko pa čaka, da začne rasti negotovost in da se stranke morda združijo proti HDZ. Morda bi bila potem mogoča tudi manjšinska vlada s podporo od zunaj.