Ameriški diplomati so pred glasovanjem o članstvu Palestine v Organizaciji združenih narodov v varnostnem svetu povedali, da bodo ZDA glasovale proti in s svojo pravico veta blokirale možnost, da bi o članstvu Palestine glasovala generalna skupščina OZN, kjer bi lahko računala na potrebno dvotretjinsko večino.

V kratkem besedilu predloga alžirske resolucije je navedeno, da je Varnostni svet pregledal prošnjo Palestine za sprejem v ZN in Generalni skupščini priporoča, naj državo Palestino sprejme v članstvo.

Za resolucijo je glasovalo 12 članic Varnostnega sveta (Rusija, Francija, Alžirija, Slovenija, Sierra Leone, Malta, Mozambik, Ekvador, Gvajana, Japonska, Južna Koreja in Švica). Vzdržali sta se Velika Britanija in nekoliko presenetljivo Kitajska, ZDA, ki imajo kot stalna članica pravico veta, pa so glasovale proti.

Palestinski predstavnik je v varnostnem svetu dejal, da je tudi Izrael nastal z resolucijo OZN, izraelski pa, da bi bilo članstvo Palestine nagrada za Hamasove teroriste.

»Ameriško stališče ostaja, da najhitrejša pot do palestinske državnosti pelje preko neposrednih pogajanj med Izraelom in palestinskimi oblastmi s podporo ZDA in drugih partnerjev,« pa je za Reuters izjavil ameriški diplomat.

Takšna pogajanja so sicer že dolgo v slepi ulici. Po oktobrskem napadu gibanja Hamas iz Gaze na Izrael zanje sploh ni pripravljenosti v Izraelu, ki je po drugi strani zaradi polletnega vojaškega posredovanja v Gazi z več kot 33.000 žrtvami, večinoma žensk in otrok, pod velikim pritiskom mednarodne skupnosti.

Tudi zato so se palestinske oblasti odločile, da na generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa naslovijo zahtevo po ponovni obravnavi palestinske prošnje za polnopravno članstvo v svetovni organizaciji, ki so jo vložile že leta 2011, pa je zastala zaradi ameriškega nasprotovanja. Postopek veleva, da generalni sekretar prošnjo posreduje varnostnemu svetu, kjer morda dobiti najmanj devet glasov od petnajstih članic, brez veta katere od petih stalnih članic. Če podporo dobi, o članstvu glasuje generalna skupščina.