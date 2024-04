Članice Varnostnega sveta so sprva nameravale o tem glasovati nocoj ob 21. uri, nato so glasovanje skoraj preložile na petek, naposled pa so se dogovorile, da bo nocoj ob 23. uri po srednjeevropskem času.

Poleg Alžirije bodo resolucijo po informacijah diplomatskih virov predvidoma podprli tudi Slovenija, Mozambik, Sierra Leone, Gvajana, Rusija, Kitajska in Malta. Velika Britanija naj bi se vzdržala. Odločitev Švice, Japonske, Južne Koreje in Ekvadorja še ni zanesljiva.

Potrditev resolucije, ki potrebuje devet glasov podpore brez veta ene od petih stalnih članic, bo preprečil veto ZDA.

Palestinci so v začetku aprila obnovili svojo prošnjo za sprejem v ZN, ki so jo vložili leta 2011, ko v Varnostnem svetu na svojo stran niso dobili niti devet držav članic. Tokratna prošnja je neposredna posledica sedanje vojne v Gazi.

Generalna skupščina ZN je potem leta 2012 brez priporočila Varnostnega sveta Palestini podelila status države opazovalke nečlanice. S tem se je Palestina v ZN formalno izenačila z Vatikanom in ima pravico do sodelovanja v številnih forumih ZN in pristopanja k mednarodnim pogodbam.

Danes v Varnostnem svetu ZN poteka odprta razprava o položaju na Bližnjem vzhodu na ministrski ravni, ki se je iz Slovenije udeležuje generalna sekretarka ministrstva za evropske in zunanje zadeve Renata Cvelbar Bek.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan se je med razpravo odločno izrekel proti priporočilu za članstvo Palestine v ZN in pri tem opozoril, da Palestina ne izpolnjuje pogojev.

Priporočilo Varnostnega sveta ZN namreč mora potrditi, da je kandidatka za članstvo miroljubna država. Po Erdanovih trditvah Palestina ni niti država niti ni miroljubna, ker podpira teroriste.

Slovenija v Varnostnem svetu ZN izpostavila diplomacijo kot edino rešitev krize na Bližnjem vzhodu

Diplomacija je edina pot naprej, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu povedala generalna sekretarka ministrstva za evropske in zunanje zadeve Renata Cvelbar Bek in pozvala k polnemu izpolnjevanju resolucij Varnostnega sveta ter takojšnji prekinitvi sovražnosti in izpustitvi talcev v Gazi.

Zasedanje na ministrski ravni je organizirala predsedujoča Varnostnemu svetu v aprilu Malta, ki je nanj povabila tudi države iz regije, kot so Izrael, Iran, Jordanija, in tudi Palestince.

Varnostni svet naj bi sicer drevi glasoval tudi o alžirskem predlogu resolucije za sprejem Palestine v ZN, ki pa po navedbah diplomatskih virov ne bo sprejet zaradi veta stalne članice ZDA.

»Verjamemo, da mora rešitev dveh držav temeljiti na suvereni enakopravnosti držav in zaradi tega podpiramo njun enakopraven status v ZN. To bi utrdilo vlogo Palestinske uprave in prispevalo k izraelski varnosti,« je v svojem nastopu povedala Cvelbar Bek.

S tem je napovedala, da bo Slovenija podprla priporočilo Varnostnega sveta Generalni skupščini ZN za glasovanje o sprejemu Palestine v ZN.

Generalna sekretarka je kot ključ za zmanjšanje napetosti v celotni regiji Bližnjega vzhoda izpostavila Gazo. Pozvala je k spoštovanju vseh resolucij, še posebej resolucije nestalnih članic, ki zahteva takojšnje humanitarno premirje, in pozivov Meddržavnega sodišča (ICJ) glede Gaze.

Obsodila je napad Hamasa na Izrael in zahtevala izpustitev talcev, opisala katastrofalen humanitarni položaj v Gazi in pozvala Izrael, naj odstrani ovire za dostavo humanitarne pomoči.

»Obsojamo vse kršitve mednarodnega prava in pozivamo k odgovornosti za spolno nasilje na obeh straneh,« je dejala in izrazila odločno nasprotovanje Slovenije grožnjam z napadom na Rafo.

Vse strani je pozvala k maksimalni vzdržnosti in poudarila, da rakete in droni ne bodo odpravili vzrokov krize. »Diplomacija je edina pot naprej,« je povedala.

»Skrajni čas je, da se krvavi krog povračilnih udarcev konča. Regija je na robu prepada in ena sama napaka lahko vodi v nepredstavljive posledice,« pa je uvodoma povedal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je Varnostni svet seznanil s položajem na terenu.

Obsodil je iranski napad na Izrael ter napad na iranski konzulat v Damasku, za katerega je Iran odgovornost pripisal Izraelu. »Vojna v Gazi se lahko prelije v popoln regionalni spopad,« je dejal in dodal, da je izraelski odgovor na napad Hamasa ustvaril humanitarni pekel za Palestince, ujete v Gazi.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra lani med napadom na Izrael ubili 1170 ljudi in zajeli 250 talcev, izraelski odgovor pa je na palestinski strani doslej zahteval že skoraj 34.000 življenj. Tudi Guterres je pozval k takojšnjemu premirju in izpustitvi talcev.

Opozoril je, da humanitarne operacije v Gazi komaj dihajo, in pozval Izrael, naj pomaga, obenem pa zaustavi nasilje izraelskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu. »Izrael kot okupacijsko silo pozivam, naj zaščiti palestinsko prebivalstvo,« je dejal.