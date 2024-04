Portal eSamonaročanje omogoča naročanje termina na upravni enoti (UE), a doslej je bilo to mogoče le na peščici upravnih enot, med drugim na vseh izpostavah UE Ljubljana. Po novem je to mogoče tudi na upravnih enotah Vrhnika, Maribor, Tržič in Nova Gorica. Trenutno je v sistemu manjši delež upravnih enot po državi. Poleg omenjenih so to še upravne enote v Brežicah, Celju, Novem mestu, Logatcu, Litiji in Ljutomeru. Sistem naročanja so vzpostavili lani, na spletni strani ministrstva za digitalno preobrazbo pa lahko preberemo, da naj bi bile do junija letos v sistem vključene vse upravne enote v državi.

Za prosti termin na upravnih enotah Ljubljana in Domžale je treba čakati več kot mesec dni, na Vrhniki pa približno dva tedna. Na spletni strani ministrstva za javno upravo so zapisali, da je še vedno mogoče priti tudi brez naročanja, a je treba počakati na prosti termin, kar lahko traja več ur. Pri tem opozarjajo, da je novo osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje mogoče naročiti na kateri koli upravni enoti v državi. »Število odprtih terminov, s čimer so povezane čakalne dobe, sproti prilagajamo glede na število zaposlenih na upravni enoti,« pa so nam sporočili iz UE Ljubljana. Ob sredah na upravnih enotah po državi še vedno poteka stavka, kar še podaljšuje čakanje. Na UE Ljubljana še posebej opozarjajo, da se za ureditev osebnih dokumentov ne čaka do zadnjega trenutka. Poleti je namreč povečano število prošenj za nove potne liste, obenem pa je to tudi čas dopustov in še večjega pomanjkanja razpoložljivih uradnikov.