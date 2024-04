Pa je prišla strašna nadloga nad Butale. Pojavili so se zagoreli prišleki, ki so zbežali od doma zaradi vojn, nemirov, slabega gospodarskega stanja in pomanjkanja zaposlitev v njihovih krajih. Vsi prišleki so prihajali izključno z juga in vzhoda. Pa kar tako peš, s culico in brez dokumentov. Vsi so želeli prečkati Južne ali Vzhodne Butale ter skozi Centralne Butale preko Zahodnih ali Severnih Butal zapustiti to edinstveno vas. Butalci so bili zgroženi, zato so od župana in oblasti zahtevali, da uredi vsa njihova iskanja bližnjic v celotnih Butalah. Butalski kurjači so sprejeli in na ves glas razglašali pravi butalski sklep: »Nevarnost predstavljajo vse osebe, ki prihajajo, izključno z vzhoda in juga, z dokumenti ali brez. Vsi, ki pridejo z zahoda in severa, so dobrodošli in se jih ni treba bati.«

Županstvo je sprejelo sklep, da bodo vse, ki pridejo z vzhoda in juga, zaustavili v Vzhodnih in Južnih Butalah, povprašali, kdo in kaj so ter kam so namenjeni. Da bi to lahko storili, so hoteli postaviti mize in stole za popisovalce, za prišleke pa še nadstreške ali šotore. Ojoj, kaj je hujšega. Prebivalci pa pokonci, da tega že ne dovolijo. Njih je strah, saj prihajajo z vzhoda in juga. Na to jih je opozarjal sklep butalskih kurjačev. Večina naj bi bila nasilnežev, posiljevalcev, tatov in roparjev. Nihče se ne sme ustaviti pri njih, naj gredo kar naprej, najbolje v Centralne Butale. Tam naj jih imajo, če si jih tako želijo, posebej še zato, ker njih ni nihče nič vprašal, ali dovolijo urejanje zadev na njihovem terenu, čeprav ta niti ni njihov, ampak od vseh Butalcev. Vendar menda bolj njihov, ker so oni tam doma. Ponovno so poudarili, da se pri njih nič ne sme zgoditi brez njihovega soglasja.

Sam butalski policaj se je napotil v Vzhodne in Južne Butale in želel pogovor s klenimi Butalci. Pa jih ni uspel niti vprašati, kateri zločini s strani prišlekov so se zgodili in kje, že so ga izžvižgali in napotili nazaj v Centralne Butale. Prišleki pa so še naprej gomazeli skozi njihove Butale, ne da bi kdo vedel, kdo in od kod so in kam gredo.

Pa so se zbudili ogorčeni Butalci iz Centralnih Butal. Oooo, če je pa taka nevarnost z vzhoda in juga, potem tudi mi ne bomo dovolili, da kdorkoli, ki pride z vzhoda ali juga, sme stopiti v Centralne Butale brez našega dovoljenja. Velja za kogarkoli, ki pride iz obeh zloglasnih smeri. Butalci iz Centralnih Butal nikoli niso pogojevali z lastnim soglasjem, od kod je kdo prišel k njim. Ampak jih je proglas in strah kurjačev pred prišleki z vzhoda in juga zbudil. Zato so oni namesto Vzhodnih in Južnih Butalcev postavili mize in šotore ter začeli popisovati prav vse, ki so prišli z vzhoda in juga: pešce, kolesarje, potnike v vozilih, zagorele ali bele kot sneg. Vse, ki so povedali, da gredo naprej čez Zahodne in Severne Butale v lepšo prihodnost, so pospremili. Vse, ki so trdili, da so doma v Vzhodnih ali Južnih Butalah, pa s sabo niso imeli potrdila, da se prebivalci Centralnih Butal strinjajo, da pridejo, delajo ali celo bivajo, so nagnali domov. Tudi v Centralnih Butalah se ne sme zgoditi ničesar brez soglasja njenih Butalcev. Zato morajo vsi, ki želijo vstopiti ali biti v katerih koli Butalah, milo prositi dežurne kurjače, da sprožijo med svojimi Butalci postopek pridobivanja soglasij in dovoljenj.

Tomaž Šumi, Lesce