Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić (na fotografiji) je na svetovnem pokalu v Macau z nagradnim skladom milijon ameriških dolarjev upravičil svoj sloves, se uvrstil v osmino finala, a presežka ni dosegel. Zanj bi moral danes v Macau premagati Lina Gaoyuana, a je bil Kitajec boljši s 4:2 (7, 8, 9, -7, -4, 8). Hrastničan je prvič rezultatsko povedel šele v tretjem nizu, v katerem je izpustil vodstvo z 9:6. Po zaostanku z 0:3 v nizih se je Slovenec sprostil, s spremenjeno, malce bolj obrambno taktiko gladko dobil dva niza, v šestem pa je izpustil prednost s 6:3. Za največje presenečenje osmine finala je poskrbel Šved Anton Källberg, ki je bil s 4:3 boljši od Kitajca Liang Jingkuna.

»Seveda sem zadovoljna z Darkovo uvrstitvijo v osmino finala. Resnica pa je tudi, da že dalj časa čakamo še boljši rezultat, ki noče in noče priti. Darko je sposoben premagati tudi najboljše Kitajce, večkrat jim pride blizu, a skalpa ni dosegel že dolgo. Skupna lastnost Kitajcev je, da Darku prve žoge igrajo skozi sredino in ga v nadaljevanju 'raztegnejo' v forhend. Nekoč je Darko žogice po sredini zaključeval z bekhendom, v zadnjem času pa odpira igro s forhendom, kar mu ne prinaša točk in uspeha. Čaka nas trdo delo, kako znova premagovati najboljše igralce na svetu, potem ko je Darko v Evropi že večkrat dokazal, da je eden najboljših namiznoteniških igralcev,« je kritična slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

Hrastničana sta Kitajsko že zapustila. Jorgića v nadaljevanju sezone najprej čaka tekma v nemškem prvenstvu proti Borussii Düsseldolf, po njej pa bosta s selektorico odpotovala v Savdsko Arabijo na zadnji turnir serije WTT champion pred olimpijskimi igrami v Parizu. Sledil bo eden vrhuncev sezone v Sloveniji, saj bo junija v dvorani Tivoli znova močan mednarodni turnir, na katerem bo Darko Jorgić kazal svoje znanje pred domačimi navijači. Kasneje ga pred potjo v Pariz čaka še končnica v nemškem prvenstvu, ki se bo končala 30. junija.

V Macau je veliko govora glede novih pravil, ki jih je v skupinskem delu uvedla Mednarodna namiznoteniška organizacija (ITTF). Najboljšim igralcem na svetu se zdi zaman, da so na enem najmočnejših turnirjev v svetu namiznega tenisa poskusni zajčki, saj nihče med njimi še na turnirju ni igral zgolj štiri nize, rezultat pa je lahko tudi izenačen 2:2. Takšnih primerov je bilo v Macau veliko. Južnokorejec Lee Sangsu se je denimo v skupini Darka Jorgića poslovil od turnirja na način, da sploh ni bil poražen. S 4:0 je namreč premagal Portugalca Tiaga Apolonio, s Hrastničanom pa igral neodločeno in bil v skupnem seštevku za eno točko slabši od Slovenca.