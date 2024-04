Več kot očitno ponesrečen urnik novinarskih konferenc, obe strani naj bi s svojimi izjavami nastopili pred mediji točno ob 11. uri, sicer ločeno, ena za drugo, je prinesel neljube dogodke, ki zagotovo ne sodijo pred vrata hrama demokracije.

Kamere in mikrofone so predstavniki medijev na Trgu republike najprej prižgali za štiri predstavnice več nevladnih organizacij, ki so z izjavo malce pohitele. Vlado so pozvale, naj Palestincem v Gazi ponudi zatočišče v Sloveniji. Prekinili so jih podporniki ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober s Pavlom Ruparjem na čelu.

Glasno peli Zdravljico in žalili

Sprehajali so se mimo kamer, začeli prepevati Zdravljico in vpili: »Za Slovenijo, ne za smrdljivi Hamas, Stran s to zastavo (op.p. zastava podpornic je bila palestinska). To je Slovenija. Sramota. Klošarji.« Za povrh je eden od prisotnih podpornici Palestine iz rok iztrgal palestinsko zastavo.

Več v videu (glasno postane na 8. minuti in 58. sekundi)