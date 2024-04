V noči s srede na četrtek je ob približno poltretji uri zagorelo na gradbišču kopališča Ilirija. Vodja izmene v Gasilski brigadi Ljubljana Jure Dolinar je pojasnil, da sta bili na gradbišču dve pogorišči, in sicer je bil en požar v bližini steklene fasade, drugi pa v nakladalnem zabojniku, kjer je bil material. Poleg tega in več steklenih plošč sta bili v požaru poškodovani še začasna gradbiščna vodovodna in električna napeljava, je povedal Dolinar. Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da je po prvih ocenah nastala škoda v višini 300.000 evrov. Kljub škodi pričakuje, da odpravljanje posledic tega vandalizma ne bo podaljšalo gradnje kopališča.

Ogenj na Iliriji ni bil obsežen, so pa gasilci tisto noč imeli veliko dela, ker so v Spodnji Šiški med 2.30 in 4. uro morali gasiti požare na več lokacijah. Drugje so goreli komunalni zabojniki, je povedal Dolinar. Glede vzrokov požarov nas je Dolinar napotil na policijo. »Kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara (na Iliriji, op. a.) in ugotovili, da je doslej še neznani storilec zanetil požar na gradbenem materialu ob objektu, ki se je nato razširil tudi na sam objekt v gradnji. V požaru je tako nastala večja materialna škoda. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil še vedno potekata in sta usmerjena tako na izsleditev še neznanega storilca ali storilcev kot morebitno medsebojno povezanost z drugimi požari na območju Šiške,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so omenili še pet lokacij, kjer so goreli zabojniki.

Ker požar uniči večino sledi, je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dalj časa, so opozorili na ljubljanski policijski upravi. Pojasnili so, da je za uspešno preiskovanje tovrstnih dogodkov ključno tudi pravočasno naznanjanje sumov in trezno ravnanje oškodovancev oziroma drugih ljudi. Ti naj namreč do prihoda policistov ničesar ne premikajo ali prijemljejo, da ne bi poškodovali ali uničili sledi, pri čemer so policisti poudarili, da naj se občani tega pravila držijo le, če ni ogroženo življenje ali premoženje večje vrednosti. »Vsak uničen dokaz slabša možnosti za hitro in uspešno preiskavo, posledično je tudi manj možnosti, da bi storilca povezali s krajem kaznivega dejanja,« so razložili policisti. Morebitne informacije ali sume lahko občani sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080-1200 oziroma se lahko zglasijo na najbližji policijski postaji.

Janković: Terjali bomo povračilo nastale škode

Ob tem je Janković opozoril tudi na druge primere vandalizma v zadnjem času. Omenil je, da je bilo na sredinem derbiju med nogometnima kluboma Olimpija in Maribor uničenih več kot 300 sedežev na stoženskem stadionu, opozoril je na več zažganih komunalnih zabojnikov ter spomnil na trojico mladeničev, ki so nedavno v ukradenem avtomobilu divjali po Bežigradu ter uničevali javne površine in urbano opremo. »Takšna nerazumna dejanja so nesprejemljiva in jih ostro obsojam. Prav tako tudi kakršno koli drugo obliko vandalizma, za katero mora veljati ničelna toleranca, kajti to je naše mesto,« je dejal Janković. Upa, da bo policija storilce čim prej odkrila in da bodo ustrezno sankcionirani, »mi pa bomo uveljavljali nastalo škodo, ko bo ovrednotena«.

»Ne smemo pozabiti na spletno objavo o morebitnem napadu v šolah, ki je izzvala preplah po vsej državi, v Mestni občini Ljubljana pa smo imeli zaradi zagotavljanja varovanja v osnovnih šolah 130.000 evrov stroškov. Tudi v tem primeru bomo od storilca, ko bo odkrit, terjali škodo,« je zagotovil Janković. »Pomembno se je zavedati, da v Ljubljani različni živimo skupaj, zato moramo ohranjati in krepiti vrednote, kot so spoštovanje, strpnost in tovarištvo. V dobro vseh nas,« je zaključil ljubljanski župan.

