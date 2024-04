Derbi začelja je glede na igro potrdil sloves, da sta Aluminij in klub iz Radomelj najslabši ekipi v prvi slovenski ligi. Z remijem je bolj nezadovoljen Aluminij, saj je, potem ko je povedel z 1:0, imel še dve veliki priložnosti za povišanje vodstva. Radomljani, ki so pokazali skromno predstavo, so izid izenačili v finišu tekme iz edinega strela v okvir gola gostiteljev. Remija so se najbolj razveselile Domžale in Rogaška, saj imata kluba po pet točk prednosti. Aluminij in klub iz Radomelj imata enako število točk (27), a so v prednosti Kidričani, saj so boljši v medsebojnih tekmah z dvema zmagama in remijem.

Obe ekipi sta tekmo začeli predvsem z načrtom, da ne prejmeta gola, igra je bila brez pravega ritma, zato so gledalci ob peš nogometu videli predvsem čakanje na napako tekmeca. Aluminij, ki je bil bolj ambiciozen, jo je dočakal po dobre pol ure. Robustni Pišek je zaradi vztrajnosti dobil dvoboj ob kotni zastavici, poslal predložek v kazenski prostor, kamor je priletel Jovanović in ob neodločni obrambi Radomelj žogo z glavo poslal v mrežo. Medtem ko Radomlje niso resneje pogledale proti golu tekmeca, je imel Aluminij preko Rusa Krapuhina in Jovana dve izjemni priložnosti, da bi odločil o zmagovalcu tekme. Gostitelji so se prehitro zadovoljili z minimalnim vodstvom in bili kaznovani. Radomlje so bolj napadalno zaigrale šele v zadnje četrt ure in spretno izenačile v 88. minuti, ko je po podaji Koruna žogo pod prečko poslal Kukovec.

Na slovenski sceni se obeta pester nogometni teden. Olimpija in Maribor bosta jutri ob 18.30 odigrala zaostalo tekmo 26. kroga, saj je bil večni derbi preložen zaradi obnove zelenice v Stožicah. V četrtek ob 16. uri bo zaostala tekma 25. kroga Domžale – Koper, ki je bila preložena zaradi močnega dežja ob Kamniški Bistrici. Konec tedna bodo odigrali tekme 32. kroga, v katerem bi si Celje teoretično že lahko zagotovilo naslov prvaka.

Izidi 31. kroga v 1. SNL: Rogaška – Celje 1:2 (0:0), Bravo – Maribor 1:1 (1:1), Mura – Koper 1:1 (1:0), Domžale – Olimpija 1:3 (0:0), Aluminij – Radomlje 1:1 (1:0, Jovanović 31; Kukovec 88).