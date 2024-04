Obe bombi sta težki po 100 kilogramov, ena je angleške, druga pa ameriške izdelave. Pri prvi je bil vžigalnik popolnoma utrgan, pri drugi pa je bil razbit. Zato so ju lahko brez težav odpeljali na lokacijo, kjer bosta počakali do uničenja.

Doslej so na gradbišču novogoriške železniške postaje našli šest bomb, dve med njimi so zaradi nevarnosti za okolico uničili na samem najdišču, ob poostrenih varnostnih ukrepih in evakuaciji bližnjih prebivalcev na slovenski in italijanski strani državne meje.

Bombe iščejo z detektorji, tokrat so pri detekciji terena na sedmem tiru zaznali kar 39 anomalij izkazalo se je, da sta bili dve izmed njih letalski bombi. V Novi Gorici pričakujejo, da bodo pri nadzoru na gradbišču nove železniške postaje po vsej verjetnosti našli še kakšno neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne.