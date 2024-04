Obisk največje tovrstne delegacije na Kitajsko po letu 2009 organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija Spirit Slovenija, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za evropske in zunanje zadeve ter Slovenska turistična organizacija.

Cilj obiska gospodarske delegacije je vzpostaviti stike med slovenskimi podjetji in ključnimi akterji na Kitajskem z namenom širitve izvoza storitev in produktov iz Slovenije na ta dinamični trg.

Izvršne direktorica GZS Marjana Majerič je pred odhodom povedala, da gre za prelomni trenutek za slovensko gospodarstvo, saj bo Slovenija s sodelovanjem 52 podjetij, med katerimi so tudi ključni slovenski akterji in predstavniki na Kitajskem, vzbudila pozornost in pokazala, da je zanesljiva in predvsem resna trgovinska partnerica ter investicijska lokacija slovenskega gospodarstva.

Gospodarska delegacija se bo na Kitajskem mudila od 17. do 20. aprila, ko bo tam na uradnem obisku tudi podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Nekatera slovenska podjetja se bodo v Pekingu udeležila tudi srečanja ministrice z namestnikom ministra za trgovino in gospodarsko sodelovanje Ji Lingom. V Pekingu je predviden obisk vodilne kitajske platforme za e-trgovino JD.com, v Šenzenu pa nekaterih največjih in najbolj inovativnih kitajskih podjetij, kot sta Huawei in BYD, ter sestanki s potencialnimi novimi partnerji v okviru organiziranih dvostranskih srečanj.

Ob tej priložnosti bodo slovenska in kitajska podjetja podpisala več poslovnih sporazumov. V Pekingu in Šanghaju se bodo člani gospodarske delegacije udeležili poslovnega foruma, kjer bodo gostiteljem predstavili slovensko poslovno okolje, kot govorci pa bodo sodelovali tudi predstavniki največjih kitajskih investitorjev v Sloveniji - Hisense, Porton in Outfit7.