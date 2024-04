»Želimo si le najti truplo naše Danke. Da končno izvemo, kaj so ji te pošasti storile, da jo dostojno pokopljemo in da imamo kraj, kamor jo lahko hodimo obiskovat,« je v čustvenem pogovoru za srbski Blic spregovoril dekličin dedek Milan Ilić. Dveletna Danka Ilić je izginila 26. marca, 4. aprila so aretirali njena morilca, ki sta jo najprej povozila z avtom, eden od njiju pa jo je potem še zadavil. Vse odtlej iščejo dekličino truplo, ki naj bi ga nekdo dva dni po njeni smrti premaknil na drugo lokacijo. Milan Ilić pravi, da se za kakršnekoli informacije lahko kadarkoli obrnejo na ministrstvo za notranje zadeve, kjer so jim na voljo ves čas. »Vsak dan smo na zvezi. Še naprej iščejo njeno truplo. Ne razumem, kaj sta ji ti dve pošasti storili,« je še dejal.

Spregovoril je tudi o Dankinem triletnem bratcu, ki je bil v času njenega izginotja z njo in z mamo. Med zasliševanjem njegovih in Dankinih staršev Miloša in Ivone so malčka za kratek čas namestili v rejniško družino. »Potem so jima ga vrnili. Že takoj, drugi ali tretji dan. Spoštovali so zakon, tak je postopek, ker sta bila sin in snaha med osumljenimi. Dokler se to ni razrešilo, je moral biti otrok tam,« je razkril za srbski portal. Fantku zaradi mladosti ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. »Še vedno je otrok. Tu in tam vpraša po Danki, nam pa se lomi srce. Dali so ga nazaj v vrtec, saj skušamo vsi živeti čim bolj normalno. Čakamo pa na trenutek, ko nas bodo obvestili, da so jo našli,« je še dodal dekličin dedek. Spregovoril je še o tem, kako so se zlobni jeziki spravili tudi na njegovo družino, kako jih blatijo po medijih, označujejo za alkoholike, kockarje in nepridiprave. »Grozno je. Ne vemo, kako naj operemo svoje ime. Komaj čakam, da se bo izkazala resnica, tako da bo pravici nekoč zadoščeno,« je pojasnil. Zanikal je, da bi se njegov sin in žena razšla: »Skupaj sta. Skupaj sta bila ves čas. Govorice o ločitvi so navadna laž.« Par sicer pričakuje še tretjega otroka.

Zaslišanje mame osumljenca

Iskanje trupla se medtem nadaljuje. Policija in ostali ga iščejo že skoraj dva tedna. Preiskali so širši teren Banskega polja, od koder je Danka izginila, gozdove, grmičevje, zapuščene objekte, greznice, jaške, rezervoarje, vodnjake. Natančno so sledili GPS-u službenega avta, s katerim sta osumljena Dejan Dragijević in Srdjan Janković povozila otroka, pa trupla niso našli na nobeni od točk, preverili so tudi do dvajset lokacij, ki naj bi jim jih dal zdaj že pokojni Dalibor Dragijević, ki je starejšemu bratu pomagal pri skritju trupelca. Še vedno so osredotočeni na Banjsko Polje in okolico, pregledujejo vsako ped sicer izredno nedostopnega Lazarjevega kanjona in Zlotske reke. Posebej so se osredotočili na družinsko hišo Dragijevićev v kraju Zlot, izpraznili so tudi bližnje močvirje, a trupla tudi tam ni bilo. Po navedbah lokalnih virov je policija iskalno območje razširila, obenem pa še enkrat začela prečesavati vse kraje, ki so jih že preiskali. Ničesar ne prepuščajo naključju. Možno je namreč, da bi nekdo truplo naknadno odvrgel na terenu, ki so ga preiskovalci že pregledali, da bi ga tako skrili vsem na očem. Oblasti sicer vztrajajo, da deklice ne bodo nikoli nehali iskati.

Poleg dvojice osumljenih za umor sta se v pridržanju znašla tudi Dejanov brat Dalibor in oče Rado, ki sta mu pomagala pri prikrivanju zločina oziroma premiku trupla. To sta priznala tako Dejan kot Dalibor, ki mu je na policiji odpovedalo srce in je umrl. 73-letni Rade je v priporu, noben od njiju se ni mogel udeležiti Daliborjevega pogreba. Trenutno edina družinska članica na prostosti je mama Svetlana, ki pa je prepričana, da je njen sin nedolžen in da so mu celotno stvar podtaknili. Njen odvetnik je za srbske medije potrdil, da bo gospa (znova) zaslišana jutri ob osmih zjutraj. Še enkrat naj bi takrat govorili z njenim možem Radom, ki se brani z molkom. Ousmljenima za umor sicer grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti predčasnega odpusta.