Okoli šeste ure včeraj zvečer sta se v prostorih javnih sanitarij v Celju sprla 42 in 44 let star moški. »Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letni moški z ostrim predmetom zabodel 42-letnika in ga hudo poškodoval,« so potrdili na Policijski upravi Celje. Osumljeni je s kraja pobegnil, zvečer pa sam prišel na policijsko postajo, kjer so ga pridržali.

Po neuradnih informacijah sta se sprla dva lokalna brezdomca. Policija še naprej zbira obvestila o okoliščinah dogodka in morebitni vpletenosti drugih oseb v dogodek, ki ga trenutno obravnavajo kot poskus uboja.