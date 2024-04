A tako je v soboto, ko je veteran Socialnih demokratov Matjaž Han postal novi prvak stranke, na volilnem kongresu tudi bilo. Triinpetdesetletnemu Hanu, rojenemu v Celju, se rado očita pretiran pragmatizem, medtem ko si sam to, da se zna pogovarjati z vsemi, šteje v prednost. V politični karieri se je s takšno mehko, nekonfliktno držo in pripravljenostjo na kompromis od župana slovenske občine Radeče v aktualni vladi Roberta Goloba prebil do ministrskega položaja.

»Minister mora biti politik, mora biti ponižen, mora znati poslušati in mora znati zadeve organizirati. Status si ustvari vsak sam. S tem, kako delaš, kakšne rezultate imaš, s svojimi stališči, navsezadnje pa moraš biti tudi človek, ljudje ti morajo zaupati,« je o svoji politični filozofiji povedal na začetku tega mandata, še preden je postal minister. Tam po ocenah ne deluje dosti drugače, kot če bi bil resor v kvoti liberalcev iz Gibanja Svoboda, je pa bil v skladu z vrednotami SD pred stavko sobaric javno kritičen do družbe Sava Turizem.

Podjetniške izkušnje si je nabiral od leta 1992, ko je postal direktor podjetja M & M International, ki ga je ustanovil z očetom, leta 2004 pa je bil na listi takratne ZLSD prvič izvoljen za poslanca. Od tedaj je bil stalni član v poslanskih klopeh, od leta 2014 tudi vodja poslancev SD, zdaj pa bo poleg tega, da je minister, tudi prvi obraz stranke SD. Ker je stranka v zelo slabi javnomnenjski in finančni kondiciji, bo to njegova najtežja politična naloga doslej, kar priznava tudi sam: »Zelo ponosen sem, da sem lahko predsednik stranke, čutim pa tudi veliko odgovornost. Imam malo treme, trudil se bom, da ne bom razočaral članov.«