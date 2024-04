Slovenska ženska teniška reprezentanca je izgubila odločilni dvoboj za nastop na finalnem turnirju najboljših 12 reprezentanc v pokalu Billie Jean King, ki bo novembra v Sevilli. Oslabljena Slovenija brez Kaje Juvan in Tamare Zidanšek v Bratislavi ni imela možnosti proti Slovaški, ki je dvoboj rešila v svojo korist že po treh tekmah. Edini niz je za Slovenijo osvojila Veronika Erjavec, ki je v soboto doživela teniško lekcijo proti najboljši mladinki na svetu Renati Jamrichovi. Slovaška je bila v superpodaljšani igri boljša tudi med dvojicami, kjer sta Slovenijo zastopali Pia Lovrič in Ela Nala Milić.

»V Bratislavi smo razširili bazo igralk, predvsem od mlade Ele Nale Milić veliko pričakujemo, zato je bilo super, da je tu doživela reprezentančni krst med posameznicami. Take izkušnje vedno pridejo prav. Od sebe smo dali vse, a tekmice so bile tokrat boljše,« je dejal po porazu slovenski selektor Andrej Kraševec in nadaljeval: »Spoštujem in razumem odločitve igralk, ki morajo v prvi vrsti poskrbeti za svojo kariero. Nobenih zamer ne gojim do nikogar, zato bom Kajo in Tamaro jeseni znova povabil in upam ter verjamem, da se bosta odzvali vabilu. Punce ne igrajo zame ali teniško zvezo, nastopajo za Slovenijo in na to so zelo ponosne. Kaja prihaja v najboljša teniška leta, Tamara prav tako, zato verjamem, da bosta obe še dolgo nosilki te reprezentance. Skupaj smo dosegli zgodovinski uspeh, za katerega smo garali toliko let, in skupaj bomo zagotovo spisali še kakšno lepo zgodbo.«

Odločilni dvoboji za uvrstitev na finalni turnir pokala BJK: Slovaška – Slovenija 4:0; ​Schmiedlova – Milić 6:4, 6:3​, Hrunčakova – Erjavec 6:1, 5:7, 6:3, Jamrichova – Erjavec 6:2, 6:0, Hrunčakova, Mihalikova – Lovrič, Milić 6:1, 2:6, 10:6, Avstralija – Mehika 4:0, Japonska – Kazahstan 3:1, Švica – Poljska 0:4, Francija – Velika Britanija 1:3, Ukrajina – Romunija 2:3, Brazilija – Nemčija 1:3, ZDA – Belgija 4:0.