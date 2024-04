Ta trenutek zelo vroče ime v svetu avtomobilizma je gotovo Mate Rimac, naš južni sosed. Njegovi električni avtomobili namreč kljub astronomski ceni sodijo med bolj zaželene in zdi se, da je pri vsega 35 letih izpolnil že ogromno poslovnih ciljev. »Tudi zato imam brado, da delujem nekoliko starejši,« pravi in pojasnjuje, da je podjetje zanj njegovo življenje, zato ni presenečenje, da se mu popolnoma predaja. »Delam od 8. do 23. ure. Zase nimam časa, niti ga ne potrebujem. Obseden sem s svojim delom,« priznava možakar, čigar vzornik je Nikola Tesla, njegova prijatelja in hkrati konkurenta pa sta tudi Christian von Koenigsegg, švedski plemič, ki že 30 let proizvaja najhitrejše avtomobile, in Horacio Pagani. »Pogosto me vprašajo, zakaj delamo tako zelo drage avtomobile in ne cenejših, ki bi bili dostopni povprečnemu Hrvatu. Toda za maloserijsko proizvodnjo ni potrebna astronomska investicija. Seveda bomo nekoč, če nam bo uspelo, proizvajali cenejše avtomobile, toda trenutno je proizvodnja ekskluzivnih edini način našega preživetja,« je dejal pred časom.

Še pred dvema desetletjema je bil Rimac zgolj otrok, ki se je navduševal nad avtomobili in imel v svoji sobi na stenah obešene posterje najhitrejših štirikolesnikov. Danes njegova nevera sodi med najbolj ekskluzivne avtomobile, ki so naprodaj, navsezadnje je zanjo treba odšteti več kot dva milijona evrov. Del njegove skupine je od julija 2021 tudi kultni Bugatti s kar 115-letno zgodovino, katerega veyron se je lahko pohvalil s 16-valjnim motorjem z močjo 1001 konja, njegova maksimalna hitrost pa je bila kar 431 kilometrov na uro, tako da je sodil med najhitrejše avtomobile svojega časa. V podjetje, katerega vrednost je ocenjena na dobri dve milijardi evrov, sta pred kratkim 500 milijonov investirala tudi SoftBank in Goldman Sachs, med prvimi investitorji je bil tudi Porsche. Rimac v podjetju ohranja 37-odstotni delež.

Želel je delati brezplačno, a mu niso dovolili

Nič čudnega, da ima na Hrvaškem status zvezdnika in predvsem vplivneža. Ko je bil pri naših južnih sosedih na obisku francoski predsednik Emmanuel Macron, mu je Rimac pokazal nevero in predsednika navdušil. Sodi med bogatejše Hrvate, a denar mu ni pomemben. Še več. »Nikoli nisem sodil med najbolje plačane v podjetju. Ko je nastalo podjetje Bugatti Rimac, sem želel delati brezplačno. Toda delničarji so vztrajali, da sem plačan. Ko beseda nanese na moje osebno premoženje, je to neposredno povezano z mojim deležem v podjetju in ne mojo plačo.« Še leta 2016 je bilo podjetje ocenjeno na 70 milijonov evrov, ko je sanjal o tem, da bi imel 350 zaposlenih, ki bi na leto proizvedli 1000 vozil. Prvi cilj je dosegel, saj je v podjetju 2500 zaposlenih, drugega še ne. Ceni, da mu je v poslu uspelo, saj se zaveda, da je imel možnosti za uspeh majhne, toliko bolj, ker deluje na Hrvaškem. Ne bo pa se ustavil zgolj pri električnih avtih in dobavljanju svojih električnih baterij in sodobnih tehnologij številnim podjetjem, med katerimi so tudi Jaguar, Koenigsegg, Aston Martin in BMW (posel so sklenili pred dnevi), saj se zaveda, da je prihodnost tudi v avtonomni vožnji. Posledično je nastala podružnica Project 3, v kateri naj bi razvijali samovozeče taksije.

Čisto mogoče je, da sedež skupine Rimac ne bi bil na Hrvaškem, saj je v začetku leta 2011 dobil ponudbo predstavnika kraljeve družine iz Abu Dabija, ki je iskala zanimive projekte, v katere bi vlagala. Tedaj je začel delati brošuro svojega električnega avtomobila concept one. Nekaj računalniških skic je navdušilo šejke do te mere, da so naročili dva avtomobila, katerih pospešek do stotice naj bi bil le 2,5 sekunde, električni doseg pa kar 510 kilometrov. »Pričakujte jih čez približno deset let,« se je glasil njegov odgovor, saj denarja za razvoj ni imel. Ko ga je predstavnik družine vprašal, koliko denarja potrebuje za posel, je dojel, da bo nekoč z njim lahko tudi služil. Začeli so pogajanja, v katerih je Rimac vztrajal, da mora razvoj ostati na Hrvaškem, le manjši del proizvodnje lahko poteka v Abu Dabiju, kar pa kraljevi družini, ki je za tovarno rezervirala del puščave, ni bilo pogodu. Pogajanja so padla v vodo.

Pred prihodom investitorja na robu preživetja

Pravijo, da je vizionar in človek, s katerim je enostavno shajati. Verjetno tudi zato, ker je odraščal v skromni družini v Bosni in Hercegovini, ko so starši s trebuhom za kruhom odšli v Nemčijo, sta ga vzgajala dedek in babica. Ko se je v Jugoslaviji začela vojna, je sledil staršem, nato pa so se preselili v Zagreb. Mate je imel tedaj zgolj 14 let. Kmalu je nase opozoril z dvema inovacijama – posebno rokavico kot zamenjavo za tipkovnico in miško ter sistemom za odpravo mrtvega kota v avtomobilu. Vpisal se je na ekonomsko-poslovno fakulteto in ne na kakšno tehnično. Z razlogom: »Tako sem imel več prostega časa, ki sem ga preživel v garaži. Ves čas sem delal, se izobraževal s pomočjo spleta in knjig. Ob fakulteti sem imel čas, da delam to, kar me resnično veseli.« Ko pa je zaslužil prvi denar, si je kupil rabljeni BMW 323i, s katerim je driftal in vozil na dirkah v pospeševanju. Bencinski motor mu je na eni od dirk eksplodiral, zato mu je v domači delavnici dodal električnega. Sčasoma je avto postajal lažji, močnejši, hitrejši in zanesljivejši. Z njim je kmalu zrušil nekaj rekordov in se vpisal v Guinnessovo knjigo. Nato pa je ustanovil podjetje Rimac Automobili. Ves čas so mu pomagali starši, saj začetki niso bili lahki. »Pred prihodom prvega investitorja smo bili ves čas na robu preživetja. Na računu nikoli nisem imel dovolj denarja za naslednjo plačo. Bilo je zelo stresno,« se spominja.

Ves čas je imel v glavi vizijo električno gnanega športnega avtomobila, in čeprav je imel za razvoj na voljo le eno leto, je na salonu v Frankfurtu rezerviral razstavni prostor. Dneve in noči je skupaj s kolegi preživel v garaži, prototip, ki so ga poimenovali concept one, pa so dokončali pravočasno. Na banki si je sposodil pol milijona evrov in imel velike težave, da je plačeval svoje dobavitelje in zaposlene. Vse dokler ni iz Kitajske in Južne Amerike prejel naročila za izdelavo osmih superšportnikov. Model je postal svetovno poznan, potem ko se je leta 2017 z njim v Švici v oddaji The Grand Tour zapeljal proslavljeni Richard Hammond in doživel nesrečo, vse pa je bilo posneto. Sledil je poslovni uspeh. Leta 2018 je najprej Porsche kupil 10-odstotni delež podjetja in ga tri leta pozneje še povečal, 12-odstotnega so si zagotovili tudi pri Hyundaiju. Električno gnana nevera, ki so jo predstavili leta 2021, prvo pa kupcu dobavili avgusta 2022 – zanjo je treba odšteti dva milijona evrov – je postavila visoka merila med električno gnanimi športniki, saj doseže hitrost 412 kilometrov na uro, pospešek do stotice je 1,82 sekunde, skupno je podrla 23 hitrostnih rekordov. Izdelali naj bi jih 150. »Poznam naš potencial in pred nami je še dolga pot. Želimo biti vodilni v tem, kar počnemo.«

