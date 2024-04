Garnbret je bila na drugi postaji kitajske turneje v Wujiangu z osvojenima vrhova najboljša že v petkovih kvalifikacijah. V polfinalu se je načakala na nastop, v steno je šla kot zadnja. A je dolgo čakanje ni uspavalo.

Korošica je bila znova razred zase in z veliko lahkoto osvojila oprimke, ki so bili za tekmice neosvojljivi. Laura Rogora iz Italije je na drugem mestu segla proti višini 42, kar ji je prineslo plus. Domačinka Zhilu Luo je za tretje mesto vpisala dosežek 40+.

Garnbret, ki si je že lani zagotovila olimpijsko vozovnico za Pariz, bo v nedeljo napadala kitajski dvojček zmag. V torek je sezono odprla z zmago v balvanskem plezanju v Keqiau. V nedeljo bo skupno lovila 43. zmago v svetovnem pokalu.

Prvi finale v tej sezoni si je zagotovila tudi druga Slovenka. Krampl, ki je bila 20. po kvalifikacijah, je posegla po dosežku 34+. Dolgo časa je bil njen izid konkurenčen za najboljša mesta. Z osmim mestom je nato le ujela zadnjo vstopnico za finale.

V moški konkurenci je polfinale dobil 19-letni Britanec Toby Roberts (45+), na drugem in tretjem mestu sta Japonca, lanski zmagovalec Wujianga Sorato Anraku (44+) in Shuta Tanaka (32+).

Edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar je izboljšal svojo uvrstitev iz kvalifikacij, ko je s 26. mestom še ujel polfinalni krog. Tekmovanje je končal na 15. mestu, z dosežkom 27+.