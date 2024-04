Motiv za napad, v katerem je napadalec z nožem zabodel več obiskovalcev nakupovalnega središče v bližini znamenite plaže Bondi, ni znan. Pet ljudi je ubil, še osem, vključno z majhnim otrokom, pa je poškodovanih. Po poročanju avstralskih medijev je policija napadalca, ki je deloval sam, ubila.

Policija je nakupovalno središče Westfield Bondi Junction zaprla in pozvala ljudi, naj se izogibajo območju, potem ko so dobili prijavo, da je bilo več ljudi zabodenih z nožem.

Just horrific. This is video footage of the terrorist in Bondi Westfield Shopping centre, running at people with a knife. At least 4 killed. Many injured. #Sydneypic.twitter.com/96zHp5y0PR