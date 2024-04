Rimac Technology bo razvijal in izdeloval visokonapetostne baterijske sisteme za vozila skupine BMW, ki se bodo uporabljali v prihodnjih generacijah modelov. »Z dobavo velikih količin naprednih baterijskih sistemov se Rimac Technology podaja v naslednjo fazo - razvoj in proizvodnjo tehnologije za projekte velikih serij. Sodelovanje s skupino BMW predstavlja pomemben mejnik za Rimac Technology, saj pomeni največji in najbolj ambiciozen projekt podjetja do sedaj,« so zapisali v podjetju s sedežem v Zagrebu.

Takšen »razvojni preboj« po njihovih besedah zahteva vzpostavitev kompleksnih in velikih avtomatiziranih proizvodnih linij, ki bodo v novem kampusu Rimac v bližini Zagreba. Pomemben del kampusa bo namenjen prav temu projektu.

Rimac Technology je del skupine Rimac, katere ustanovitelj in glavni izvršni direktor je Mate Rimac. Trenutno zaposluje več kot 2200 ljudi.

Rimac razvija tudi avtonomna taksi vozila, ki naj bi po Zagrebu zapeljala še letos. Po nekaterih informacijah bodo prototip predstavili konec junija. Podjetje Project 3 Mobility (P3M), ki razvija projekt, sta ustanovila še direktor za strategijo v podjetju Rimac Automobili Marko Pejković in glavni oblikovalec v tem podjetju Adriano Mudri.

Projekt ocenjujejo na okoli 450 milijonov evrov, več kot tretjino nepovratnih sredstev pa bo prispevala država iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Poleg razvoja in proizvodnje avtomobilov vključuje tudi gradnjo centra mobilnosti, parka, trga, skladišča in polnilnic za samovozeče taksije v Zagrebu.