V dvorani hotela Union so danes Socialni demokrati izvolili novo vodstvo stranke. Novi predsednik stranke je gospodarski minister Matjaž Han, ki je v drugem krogu glasovanja tesno, z desetimi glasovi razlike, premagal Milana Brgleza. Prvi je prejel 182, drugi 172 glasov. Potem ko je sestop napovedala sedanja predsednica Tanja Fajon, je sicer za naslednjega prvaka SD kandidirala četverica: vodja poslancev Jani Prednik, ajdovski župan Tadej Beočanin ter omenjena Han in Brglez. Han je največ glasov zbral že v prvem krogu, ko je od 384 glasov prejel 115, Brglez jih je prejel 104, Prednik 96, Beočanin pa 69 glasov delegatov.

Za glavno tajnico je bila izvoljena Živa Živković (229), na štiri podpredsedniška mesta pa Luka Goršek (246), Matjaž Nemec (221), Meira Hot (209) in Andreja Katič (276).

Številne kritike preteklega dela vodstva

V razpravi pred govori kandidatov za individualne in kolektivne organe SD je Goran Iskrič ob aplavzu dela prisotnih delegatov kritiziral Hanovo kandidaturo, saj da ta pomeni vztrajanje stranke na neoliberalni poti. Poslanec Soniboj Knežak je po drugi strani zagovarjal gospodarskega ministra in med vrsticami kritziral Prednika, ki da graja stranko, da je izgubila okus in barvo, po drugi strani pa je kot vodja poslancev premalo aktiven v državnem zboru. Tudi sicer smo med razpravljalci slišali veliko kritik na račun kandidatur tistih, ki so že doslej vodili stranko, saj da, »kdor je bil del problema, ne more pomagati reševati problema«.

Beočanin je kot ključno pri politiki socialdemokracije izpostavil solidarnost s tistimi na obrobju. Pri tem je izpostavil svoje delo na ravni občini, kjer je izpostavil načrtovanje dostopnih stanovanj za mlade. Centrali stranke je očital prepočasno odzivanje na probleme družbe in preslabo realizacijo programa. Brglez je za njim dejal, da je dovolj tega, da se stranka ukvarja z golim preživetjem. Poudaril je, da se je pri naslovitvi sodobnih družbenih problemov potrebno vključevati tudi v evropski prostor, saj lahko le tako zagotovimo zeleno in digitalno prihodnost. Jasen je bil, da je potrebno zavrniti vsepristono neoliberalno logiko in poskrbeti, da bodo lahko od svojega dela dobro živeli.

Han se je na začetku govora na račun današnjih kritik na svoj račun pošalil, da je mislil, da je največji problem stranke visok, skoraj dvomilijonski dolg, ne pa on. Ponovil je, da je bila odločitev za kandidaturo težka odločitev, a da bi si očital, če tega tokrat ne bi storil. Ne glede na kritike je pripravljen prevzeti vajeti in vrniti stranki verodostojnost. Vlada mora ostati, pravi, vendar mora stranka hkrati zavzeti znotraj nje večjo vlogo. Prednik je bil kot zadnji govornik izmed četverice jasen, da je stranka v aktualnem mandatu preveč kompromisarska, da je to treba popraviti, kritičen pa je bil tudi glede preigravanj znotraj koalicije. Kot predsednik bo zagotovo okrepil vezi s terenom, je ponovil svoje stališče.

Izognil se je soočenjem s protikandidati

Han je za svojo kandidaturo, ki jo je napovedal včeraj, potreboval tretjino podpisov od približno 400 delegatov. Na kongresu je nato danes zbral 157 podpisov strankinih delegatov za vložitev kandidature, s čimer je torej tudi uradno potrdil četveroboj za mesto predsednika stranke, ki bo nasledil Tanjo Fajon. O svoji ekipi oziroma ljudeh, ki bi jih želel videti na pomembnih položajih v stranki, ni želel govoriti z imeni. Z eno izjemo: na mestu glavne tajnice bi rad videl Živo Živković.

Kongres sestavlja 409 delegatov, od tega so tri četrtine delegatov iz območnih organizacij stranke. Izvoljeni kandidat mora na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov. Po evidentiranju kandidatov so v tekmo vstopili Prednik, Beočanin in Brglez. A so odzivi s terena kazali na veliko razdrobljenost glasov. Tako se je na prigovarjanje članstva za kandidaturo tik pred zdajci odločil še Han in dodobra premešal karte, v stranki pa povzročil tudi veliko nemira. Pred kongresom je ponovil, da ima namen poenotiti stranko. Na vprašanje, ali lahko to stori samo on, pa je poudaril, da je član stranke že zelo dolgo ter da ima potrebne izkušnje in moč povezovanja.

V marsikateri območni organizaciji priznavajo, da bodo svojo podporo usmerili k Hanu kot navzven najmočnejšemu kandidatu, medtem ko bo v delu stranke prišlo do dodatnega drobljenja glasov. Hanu nekateri zamerijo pozen vstop v tekmo, s čimer se je izognil soočenjem s protikandidati. Iz stranke je bilo slišati tudi o možnosti izstopa iz stranke. Han je ob tem prepričan, da članstvo njegova stališča pozna. Beočanin, ki ga je Han pred vstopom v tekmo podpiral, je pred kongresom dejal, da njegov umik ni bila možnost. Izpostavil je, da je ob delu na terenu videl, kako veliko energije je med člani. V kolikor ne bi prišel v drugi krog, pravi, bo podprl kandidaturo nekoga drugega.

Brglez se do drugih kandidatov ni želel opredeljevati, pozdravil je, da se je stranka v krizi izkazala z demokratičnim procesom menjave vodstva in da se bo vedno boril za socialdemokracijo. »To pomeni zagovarjanje dela, ne samo kapitala, še zlasti pa obujanje tistega, kar je tradicionalno za socialdemokratske stranke. To je partnerstvo s sindikati, zagovarjanje enakosti v družbi, enakosti spolov in solidarnosti med generacijami«. Na vprašanje, ali je stranka v zadnjem obdobju postala preveč sredinska, odgovarja, da je že čas, da preoblikujemo tisto, »kar imamo sedaj liberalno levega v levo liberalno«.

Medtem ko se Beočanin in Brglez do pozne kandidature Hana nista opredelila, je bil Prednik pred samim kongresom bolj konkreten. »Takšen manever je seveda mogoč, na koncu bodo odločili delegati, je pa socialna demokracija danes na razpotju. Ima dve možnosti: ali gre po novi poti ali pa se bo držala starih vzorcev, ki so stranko pripeljali do stanja, ki ga imamo sedaj.« Je Han predstavnik starih vzorcev? »Han je že 20 let v vrhu stranke. Ogormno je stranki dal, vendar pa za stranko ne pomeni neke nove poti,« meni Prednik.

Stranka je volilni kongres sklicala po zapletih, ki jih je na dan naplavila afera okrog nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ta je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan. Očitki o korupciji in vpletenosti v sporni posel pa so se zgrnili tudi nad stranko, ki je močno izgubila tudi v javnomnenjski podpori. Aktualna predsednica SD Tanja Fajon je tako napovedala najprej volilni kongres, nato pa tudi, da se na njem ne bo potegovala za nov mandat.

Neuradno: Nosilec liste za evropske volitve Matjaž Nemec

Neuradno smo izvedeli, kdo bo nosilec liste socialnih demokratov na junijskih evropskih volitvah. SD na prvo mesto seznama postavlja Matjaža Nemca, seznam kandidatov pa po naših informacijah zaključuje Milan Brglez. V stranki še naprej za kandidaturo nagovarjajo Tanjo Fajon, ki je bila v evropski parlament izvoljena ža trikrat, a ministrica za zunanje in evropske zadeve še naprej ne želi pristati na kandidaturo za evropske volitve.

Matjaž Nemec bo neuradno nosilec liste SD na evropskih volitvah. Foto: Bojan Velikonja

Švarc Pipan: Napovedi o preporodu stranke so bile zgolj besede

Na facebooku je dogajanje v stranki včeraj komentirala tudi nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je po aferi Litijska izstopila iz stranke. Po njeni oceni je »tik pred zdajci napovedana kandidatura Matjaža Hana za predsedniško mesto stranke SD češnja na torti obupnega vodenja stranke v zadnjem desetletju in več«. Po njenem je to dokaz, da so bile napovedi o preporodu stranke zgolj besede. »Če bo stranko prevzel Han oziroma Hanova linija, se ne bo spremenilo prav nič,« je zapisala in izpostavila, da bivši glavni tajnik Klemen Žibert v ozadju še naprej ostaja aktiven v stranki.