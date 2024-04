Dallas brez Dončića in Irvinga klonil proti zadnji ekipi lige

Košarkarji Dallas Mavericks, ki so si že zagotovili končnico severnoameriške lige NBA ter prvo mesto v jugozahodni skupini, so ponoči v domači dvorani vpisali poraz z 89:107 proti najslabši ekipi Detroit Pistons. Na predzadnji tekmi rednega dela sezone nista nastopila oba najbolj izpostavljena zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving.