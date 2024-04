Te dni mineva leto dni od izbruha sudanske državljanske vojne, ki jo je povzročil boj za oblast v državi med 63-letnim generalom Abdelom Fatahom Al Burhanom in 50-letnim generalom Mohamedom Hamdanom Dagalom (Hemetijem). Prvi ima za sabo sudansko redno vojsko, ki ima okoli 300.000 mož, drugi vplivno milico Enot za hitro posredovanje (RSF) s 100.000 dobro oboroženimi možmi, ki so pred leti postali zloglasni kot džandžavidi v genocidu nad avtohtonimi Darfurci.

V bojih med redno vojsko in milico RSF, ki so doslej prizadeli polovico države, so v enem letu prešteli več kot 16.000 smrtnih žrtev med vojaki in civilisti skupaj. Prava številka mrtvih bi bila lahko še nekajkrat večja. V januarskem poročilu Združenih narodov piše, da je lani samo v mestu El Geneina, ki je veliko kot Ljubljana in se nahaja v Darfurju, to je na zahodu Sudana, umrlo več kot 10.000 ljudi. V ZN tudi ocenjujejo, da je okoli 8 milijonov od 50 milijonov prebivalcev Sudana razseljenih, 1,8 milijona jih je zbežalo v sosednje države, predvsem v Čad, Egipt, Etiopijo in Južni Sudan. Tretjino Sudancev pa je prizadela lakota. Najhuje je v Kartumu in Darfurju, kjer ni ne pitne vode ne zdravil. Razsajajo kolera, ošpice in malarija. Dve tretjini Sudancev nimata dostopa do zdravnika, številne bolnišnice pa zaradi bombardiranja, slabe oskrbe ali pomanjkanja osebja ne delajo več.

Al Burhan in Hemeti sta skupaj vladala Sudanu v letih 2019–2023, potem ko je ljudska vstaja v Kartumu končala 30-letni režim Omarja Al Baširja, v katerem sta že imela vodilna položaja. Oktobra 2021 sta z državnim udarom dokončno pokopala upe v demokracijo. Sprva sta vojska in milica RSF, ki med drugim nadzira rudnike zlata v Darfurju, dobro sodelovali. A boj za materialne interese je postajal vse hujši in konec leta 2022 je spodletel poskus, da bi se v okviru daljnoročnega prehoda v demokracijo sile RSF vključile v redno vojsko.

Etnični spopad v Darfurju

Spopadi so se začeli 15. aprila 2023 v Kartumu. Al Burhana podpirata Egipt in Čad, Hemetija pa Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Uganda, Kenija, Etiopija, Eritreja in Rusija. Vsekakor je možno, da se bo v Sudanu zgodilo podobno kot v Kongu, kjer so se sosednje države vrsto let bojevale med seboj preko tamkajšnje državljanske vojne, ko so podpirale eno od vojskujočih se strani, zaradi česar so spopadi trajali v nedogled.

V premoči je milica RSF, a zaradi zunajsodnih pobojev, posilstev in ropanja je nepriljubljena med Sudanci in daje vtis brutalne vojske plačancev, kar večji del milice tudi je. Tako bo Hemeti težko prevzel oblast v Sudanu. Prihodnji teden se naj bi v Džedi v Savdski Arabiji znova začela pogajanja o premirju. A takšna pogajanja so bila lani neuspešna. Poleg tega v Kairu potekajo druga pogajanja, ki so konkurenca tistim v Džedi. Pomembno vlogo mirovnega posrednika poskušajo igrati tudi ZDA.

Državljanska vojna med Al Burhanom in Hemetijem je še bolj zaostrila etnični konflikt v Darfurju med nearabskimi staroselci in Arabci. Gre predvsem za boj za vodo in zemljo, ki poteka že več kot dvajset let. RSF je še naprej na strani Arabcev in znova izvaja etnično čiščenje med prebivalstvom.