Po izraelskem napadu na iranski konzulat v Damasku se že drugi konec tedna zapored pričakuje skorajšnji povračilni napad Irana. V ozadju še naprej glasnih svaril pred protinapadom in izraelskih groženj, da bo ob neposrednem iranskem napadu na Izrael sledil njihov odgovor, pa se vrstijo številni diplomatski poskusi, da se najhujša možna zaostritev na Bližnjem vzhodu vendarle prepreči. Vojna v Gazi se v luči tega zaostrovanja pomika na obrobje svetovne pozornosti.

Spiralo zaostrovanj, ki se je ta teden z izraelsko likvidacijo treh sinov voditelja Hamasa Ismaila Hanije zavrtela še nekoliko hitreje, poskušajo upočasniti tako ameriška in britanska kot nemška diplomacija. ZDA so zagnale telefonsko diplomacijo, s katero si zunanji ministerAntony Blinkenprizadeva za pomoč kitajskega, turškega in savdskega kolega, ki naj bi pomagali prepričati Iran, da se vzdrži nadaljnjega zaostrovanja. Tudi britanski zunanji minister David Cameron je že klical v Teheran svojega iranskega kolegaHosseina Amirja Abdollahiana in ga opozoril, da Iran ne bi smel regije povleči v širši konflikt.

Podpora ZDA ostaja neomajna

Iran si zaradi napada na svoje ozemlje – prostori veleposlaništva in konzulata so namreč suvereno območje države – pridržuje pravico do neposrednega odgovora. V Izraelu ga pričakujejo na severu ali jugu države, izključena ni niti možnosti, da Iran napade izraelsko ozemlje neposredno in ne s pomočjo zaveznikov v regiji – Hutijev ali Hezbolaha. Kljub vsemu pa naj bi Iran po poročanju tujih tiskovnih agencij preko diplomatskih kanalov že sporočil, da si ne želi zaostrovanja razmer v regiji.

Pogovori med ZDA in Izraelom o morebitnem iranskem povračilu so potekali ves teden. Čeprav so ZDA nezadovoljne z izraelskim vodenjem vojne v Gazi, pa je ameriški predsednikJoe Biden vztrajal pri neomajni zaščiti Izraela pred iranskim povračilnim napadom, kar je pozneje potrdil še obrambni minister Lloyd Austin. »Če bi varnostni svet ZN obsodil obsojanja vredno dejanje agresije sionističnega režima na naše diplomatske prostore v Damasku in storilce privedel pred sodišče, bi se Iran morda lahko izognil nujnosti kaznovanja tega lopovskega režima,« so v sredo sporočili iz iranske misije pri Združenih narodih.

V Beli hiši so tudi včeraj poudarili, da je skorajšnji iranski napad na Izrael realna in uresničljiva grožnja. Svoje zaveze za obrambo Izraela v Washingtonu jemljejo resno, so še poudarili in dodali, da prav zaradi groženj preučujejo razporeditev ameriških sil v regiji in seveda pozorno spremljajo razmere.