Statisti nad Stallona

CNN je razkril, da studio Paramount preučuje trditve, da je igralec Sylvester Stallone žalil statiste na snemanju serije Tulsa King. Trditve o njegovih neprimernih opazkah na snemanju so se prvič pojavile na družbenih omrežjih, kjer so igralca obtoževali, da je nekatere statiste označil za grde in debele, režiserju serije pa naj bi dejal, da naj mu pripelje lepa mlada dekleta, da bodo ob njem.