Znamka Majushka, ki jo razvija s svojim možem Nenadom, je že doslej zajemala ličila in različne modne dodatke za deklice, idejo za lutke pa je pevka menda dobila spontano. »Poznate koga z našega konca, ki je ustvaril lutko? Ideja je prišla spontano, kot logično nadaljevanje kolekcije Majushka, ki jo dekleta obožujejo. Najraje pa se igrajo s punčkami – jih urejajo, se z njimi poistovetijo, vstopijo v svoj čarobni svet domišljije,« je povedala za revijo Gloria in dodala, da bo lutke prodajala ne samo po Hrvaški, ampak tudi v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. Šuputova, ki je barbiki precej podobna tudi sama, je pojasnila, da bodo sprva poslali na trg devet izdelkov z 21 modeli lutk, v različnih modnih kombinacijah in z različnimi dodatki. Šlo bo za osem različnih stajlingov osnovne lutke, Majushko na kolesu, v kabrioletu, s kolekcijo oblek, modnimi dodatki in ekstradolgimi lasmi. »Prepričana sem, da bo vsaka mala princeska našla Majushko zase,« je dodala pevka, o ustvarjanju lutk, pri katerih je sodelovala z zunanjimi strokovnjaki, pa je povedala, da je bilo zelo zabavno.

Sama je v otroštvu, kot pravi, imela več lutk, a med njimi manj barbik, »morda dve ali tri«. Danes bi si jih lahko privoščila mnogo mnogo več, saj tudi v finančnem smislu velja za eno najuspešnejših hrvaških estradnic.