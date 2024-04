Samsungov telefon galaxy a35 5G sodi v razred naprav, ki jim pravimo spodnji srednji razred. Dve različici, ki sta na voljo na slovenskem trgu, se cenovno gibljeta med 390 in 460 evri. Zlasti dražja ni več strašno poceni, a v zameno ima Samsung kupcu tudi kaj ponuditi. Navzven je zlasti opazen napredek v dizajnu in pri izboru materialov. Začne se z zaščitnim steklom. Ta je spredaj in zadaj. Doslej so imeli telefoni iz serije galaxy a3 plastično hrbtišče. Dostojen napredek. Kljub temu uporabnik v dlani hitro prepozna, da stvar ni premijska. Ohišje, ki povezuje obe stekleni strani naprave, je še naprej plastično. K občutku cenejšega porekla prispeva tudi čokatost naprave. Debela je 8,2 milimetra in težka 209 gramov. To je za vsaj 10 odstotkov večja teža, kot bi jo imel premijski mobilnik primerljivih dimenzij zaslona. Na testu smo imeli različico z limonsko rumeno barvo, ki nas tudi ni prepričala. Stvar deluje dokaj ceneno. »Izjemno modra« ali »izjemno ledeno modra« različica znata biti bolj posrečeni. Sicer imajo res vsake oči svojega malarja, je pa zgovorno, da Samsung pri nas v rumeni barvi prodaja zgolj cenejšo različico telefona.

Ko telefon držimo v dlani, opazimo, da ima zaslon še vedno dokaj debelo obrobo. Zaradi tega od spredaj ni najbolj elegantnega videza, za povrh obroba povečuje dimenzije naprave. Izrez za prednjo kamero je črna pika sredi čela zaslona. To je pohvalna novost v primerjavi z lanskim modelom, ki je še vztrajal z močno zastarelim dizajnom mini frufruja. Slednji opazovalcu kriči nizkocenovnost naprave. Galaxy a35 ob tem premore zaslon AMOLED z diagonalo 16,8 centimetra (6,6 palca) in 120-herčnim (Hz) osveževanjem. Slednje je prilagodljivo in se, ko višja frekvenca ni potrebna, za varčevanje baterije spusti na 60 hercev. Njegova svetilnost je 1000 kandel. Ločljivost zaslona je 2340x1080 oziroma 390 pik na palec (ppi), kar je spodobno. Barve zaslona znajo na trenutke delovati nekoliko navite, o žametnem teku slike pa se ne gre pritoževati. Žal tega ni mogoče reči za čitalnik prstnih odtisov v zaslonu, ki zna biti malenkost počasen.

Procesor z lanskega galaxyja a54

Nekoliko presenetljiva novost letošnjega modela je izbor procesorja. Lani so v model a34 vgradili Mediatekov dimensity 1300. Procesorje tega podjetja je Samsung vgrajeval tudi v modele a31 in 32. Pri modelu a33 so se presenetljivo odločili uporabiti isti domači Samsungov procesor exynos kot pri različici nekoliko dražjega modela a53 iz istega leta. Letos so naredili kompromis in v a35 vgradili procesor exynos 1380, ki so ga dali v lanski model a54. Gre za solidno nadgradnjo. Procesor se v praksi večinoma izkaže dobro, zna pa vseeno prihajati do zatikanja, ko prehitro preskakujemo med opravili oziroma aplikacijami. Novost je tudi kar 70 odstotkov večji sistem za hlajenje. To procesorju koristi ob daljših in bolj intenzivnih naporih. Po eni strani bo naprava v teh scenarijih bolj prijetna v dlani, saj bo manj vroča. Še pomembneje pa bomo lahko iz procesorja dlje časa vlekli maksimalne zmogljivosti, saj zaradi previsokih temperatur ne bo začela samodejno zavirati. To se izkaže tudi med igranjem videoiger. Opraviti zmore tudi z nekaterimi višjimi nastavitvami iger.

Procesorju je na testnem modelu delalo družbo še 6 GB delovnega spomina. Dražji model jih premore 8 GB. Prostora za shranjevanje smo imeli 128 GB. Dražja različica ponuja 256 GB. Kapaciteta baterije znaša solidnih 5000 miliamperskih ur (mAh). Ob relativni varčnosti procesorja in prilagodljivi frekvenci zaslona boste s standardno uporabo brez težav preživeli dan. Hvalimo pa tudi varčnost telefona, ko miruje. Polnjenje je zgolj žično in 25-vatno (W). Za ekspresno polnjenje bo treba drugam. Odpornost proti vodi in prahu IP67 pomeni do 30 minut na globini enega metra. Za običajne scenarije bo zadoščalo.

Prepriča predvsem glavna kamera

Med posodobljenimi elementi je tudi sklop kamer. Tu je Samsung nadgradil glavno kamero, ki ima po novem ločljivost 50 milijonov pik (MP), kolikor jih je imel lanski a54. Na hrbtišču najdemo še 8-MP ultraširokokotno kamero in 5-MP makro kamero. Teleobjektiva ni, zato je povečava zgolj digitalna z glavno kamero. Prednja kamera ima ločljivost 13 MP in dela dobre sebke. Ob tem gre izpostaviti, da je Samsung letos očitno popustil pri intenzivnosti kontrastov. Glavna kamera dela fotografije z dovolj podrobnosti, hkrati pa ne zapade v prekomerno ostrost. Gre za lep dosežek in odlično kvaliteto za ta cenovni rang. Na prvi pogled prepriča tudi ultraširokokotna kamera. Tudi ta dela lepe in ne preveč ostre fotografije. Ko jih povečamo, pa ugotovimo, da goljufa. Mehkost doseže z izrazitim likanjem podrobnosti. Do te mere, da so v našem standardnem testnem kadru brez sledu izginili napisi z zgradb v oddaljenem ozadju. Običajno se jih na testnih fotografijah vsaj vidi.

Ponoči se vsaj za razred bolje izkaže glavna kamera, ki dela povsem uporabne fotografije. Ultraširokokotna kamera in prednja kamera pa sta ponoči bolj za pozabo. Veliko šuma in malo podrobnosti.

Galaxy a35 5G je zlasti v cenejši izvedbi zelo privlačen telefon za ljubitelje fotografije z glavno kamero, ki so zadržani do praznjenja denarnice. Za ta denar bo težko najti boljšo kamero, ima pa tudi ta svoje omejitve. Toliko se danes dobi za 390 evrov.