V dneh pred minulim vikend krogom je nekdo navrgel, da prihaja čas, ko se bodo začele prodajati tekme. Tako se je izrazil. Obstaja vsaj še en moment, to je motivacija ekip. Ta je pri tistih, ki se jim stanje ne more bistveno spremeniti, pričakovano bolj vprašljiva kot pri tistih, ki si rešujejo kožo ali se borijo za specifična mesta na lestvici. Na prvi tekmi med Rogaško in Celjem motivacije ne bi smelo manjkati. Gostitelji kot čudo pomladi v nadaljevanju uspešnega bega pred izpadom, gostje na poti do naslova prvaka. Verjetno gre pričakovati gole na obeh straneh, obenem pa se remi že vnaprej zdi pravičen kot obojestransko koristen, kar v kombinaciji s prvo predpostavko obeta množenje investicije s 5,50.

Na prvi nedeljski tekmi bo Bravo gostil Maribor, ki kot da se letošnjo sezono še nikdar ni počutil boljše. Po drugi strani se za Bravo ne spodobi, da bi silno sezono končal razpuščeno, in od Poplatnika ter sodrugov je pričakovati zavzet pristop. Domačijski stavniški monopolist za to tekmo, kot tudi za Domžale – Olimpija, ponuja (vsaj v petek popoldne je bilo tako) samo 12, namesto 36 stavniških opcij brez možnosti, da bi se igralo na gole. Kot da te želijo odvrniti, da bi sploh igral. In kaj zdaj? Kljubovati s stavo na to, da bo Bravo zadel prvi, kar obeta kvoto 2,20? Bijelo dugme bi rekli: »Eto, baš hoču.«

Mura – Koper? Ponovitev pokalne drame izpred desetih dni in vnovič bi še najmanj presenetil remi. Prav tako vnovič z goli na obeh straneh za kombinirano kvoto 4,10, medtem ko je na tekmi Domžale – Olimpija pričakovati, da bodo Ljubljančani poskusili končno ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno oziroma da bodo zmagali za kvoto 1,65.

In še derbi za izpad Aluminij – Radomlje, ki po vseh šegah in navadah takšnih tekem obeta manjše število golov oziroma remi za skupno kvoto 4,05.