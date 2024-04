Celjani v finiš sezone vstopajo z velikimi 12 točkami prednosti pred Olimpijo, ki ima sicer tekmo manj. Tudi če ima Celje na nekaterih tekmah težave, ga to ne ovira v pohodu na naslov prvaka, ki je neverjetno miren. Če je treba, zmagajo na mišice, kar je odlika šampionskih ekip. Najbolj pod pritiskom je trener Damir Krznar, ki mora z razporeditvijo minut skrbeti, da v slačilnici, kjer se tre odlično plačanih zvezdnikov, ni nezadovoljnih. Rogaška je v letošnji sezoni izgubila vse tri tekme s Celjem, a glede na trenutno formo in prednost domačega igrišča danes ni brez možnosti. Za teoretično potrditev obstanka v ligi potrebuje še nekaj točk, a glede na igro in samozavest ekipe ni dvoma, da bo ostala prvoligaš.

Maribor z boljšo podobo kot Olimpija

Olimpija je načrtovala lov za Celjem, a namesto bitke za prvaka jo čaka zahtevna naloga, da odbije napad Maribora na drugo mesto. Vijoličasti za Ljubljančani zaostajajo le še pet točk, ekipi morata odigrati še dva medsebojna derbija (prvi bo v sredo ob 18.30 v Ljubljani), za nameček je podoba Mariborčanov na igrišču precej boljša od Ljubljančanov. Na udaru kritik se je znašel trener Zoran Zeljković, saj ekipa spomladi ni stopnjevala forme in nadgradila igre. Čeprav je Zeljković odgovoren za predstave na igrišču, ni edini krivec, ampak so večino problemov zakuhali v pisarnah, kjer le s težavo zbirajo denar za poslovanje. V ekipo sta se naselila nezadovoljstvo in nemir, ker je prišlo do zamud in neizplačil obljubljenih premij za uspehe, zato je predvsem tujcem popustila vnema, saj so v Ljubljano prišli služit denar, medtem ko pripadnosti klubu nikoli niso imeli.

Ker se bliža prestopni rok, so nekateri zaradi obiskov oglednikov in menedžerjev začeli igrati privatne tekme, saj želijo čim prej zapustiti Ljubljano. Lahko se celo zgodi, da bo davek plačal Zeljković, saj ima le dve zmagi na zadnjih sedmih tekmah in izpad iz pokala. Jutri ga ob Kamniški Bistrici čaka derbi Ljubljanske kotline z Domžalami, za katere je značilno, da so dvoboji z Olimpijo tekme leta. Po Ljubljani so medtem razširile govorice o zamenjavi Zeljkovića, a je vodstvo kluba včeraj v izjavi za javnost zapisalo, da ima trener neomajno podporo in je dolgoročna rešitev. V obrambo Zeljkovića je že nekaj ur pred objavo vodstva kluba odločno stopila navijaška skupina Green Dragons, ki je napovedala, da zna biti še precej zanimivo, če bodo priča novi menjavi trenerja in človeka z zelenim srcem. Velik podpornik Zeljkovića je tudi ljubljanski župan, ki nima najboljšega mnenja o nemških lastnikih kluba.

Tekma leta v Kidričevem

Maribor prihaja na gostovanje v Šiško k Bravu, ki je sosed na lestvici, s slovesom najboljše ekipe pomladi. Ante Šimundža je ekipo oblikoval po svoji podobi in Maribor vse bolj spominja na stroj, ki melje tekmece. S trenutno podobo ima realne možnosti, da prehiti Olimpijo. Še pred mesecem dni sta bila Maribor in Bravo tekmeca za tretje mesto, ki prinaša nastop v Evropi, zdaj je razlika med njima že deset točk. Maribor je namreč nanizal štiri zmage, Bravo tri poraze in remi. Mura bo proti Kopru popravljala vtis po blamaži v Ljudskem vrtu, medtem ko bo ponedeljkov derbi za obstanek med Aluminijem in Radomljami za obe ekipi tekma leta.

Spored 31. kroga v 1. SNL, danes ob 15. uri: Rogaška – Celje, jutri ob 15. uri: Bravo – Maribor, ob 17.30: Mura – Koper, ob 20.15: Domžale – Olimpija, ponedeljek ob 17.30: Aluminij – Radomlje.