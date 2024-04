Andrej Grah Whatmough iztoži pravico

Na straneh tega časnika ste lahko v torek prebrali naslednjo novico: delovno in socialno sodišče je v tožbi nekdanjega v. d. generalnega direktorja proti RTV Slovenija odločilo v prid Andreju Grahu Whatmoughu (AGH). In kaj je AGH kot tožnik trdil in očitno tožbo tudi dobil? Trdil je, da je bila vročitev odpovedi delovnega razmerja izročena nepravilno. Namreč, svet nacionalke je odpoved vročil prek javnega naznanila. Skratka, AGH tega ni dobil v roke in ni podpisal prejema.