Politični manevri in druge taktike preživetja

Politika mora biti tudi veščina (samo)promocije, in nihče tega ne ve bolje od Alenke Bratušek. V minulih letih političnega delovanja se je izmojstrila v tem, da dano situacijo, ne glede na to, kako neugodna se zdi na prvi pogled, obrne v svoj prid in iz nje iztrži nekaj političnih točk. Odrejena revizija za projekt nadgradnje železniške postaje Jesenice je le zadnji tak primer. Potem ko je tudi sama mesece opravičevala drastično podražitev projekta, češ, nič ne moremo, to je pač nova realnost na trgu, je zdaj nenadoma obrnila ploščo in zahtevala revizijo projekta. Ni se mogoče znebiti vtisa, da se je za to potezo odločila, da bi omilila stopnjujoče se medijske (in politične) pritiske, in ne zaradi zaščite javnega interesa. Politični manever ji je fantastično uspel: v javnosti je pustila vtis, da ji je mar za javni denar, in če bo revizija nemara pokazala na neupravičene podražitve, bo Bratuškova iz situacije izšla kot zaščitnica javnega dobrega. Izgubiti ne more, tudi če revizija ne pokaže nič spornega. Predvsem pa ji je uspela krasna diverzija, saj se javnost sprašuje, ali je projekt predrag, in ne, ali je ta prenova res nujno potrebna.