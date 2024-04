RTVS in razne oddaje že dolgo čim manj gledam in poslušam. Oddaje Tarča že dolgo nisem poslušala in gledala, ker mi je živce kvaril način dela in obnašanja voditeljice, ki je ne kritiziram le jaz. Včasih se mi je zdelo, da jo moram poklicati in ji svetovati, naj se umiri in pokliče v razpravo poštene, spoštovane strokovnjake, ne pa tudi vseh drugih. Najbolj ostudni so mi ne samo člani in poslanci SDS ali NSi, ampak razni podjetniki, obrtniki, arhitekti, člani problematičnih strank, ki jih je čedalje preveč itd. Ne morem, da se ne bi spraševala, zakaj se na RTV ne odločijo, da je treba iz oddaj končno odpraviti nemogoče avtorje oddaj, ki jih moramo, če si ne premislimo, gledati in poslušati pozno zvečer, denimo spomine, neresnice domobrancev in njihovih dedičev. Partizanskih spominov, dogajanj ZZB NOB po vsej državi je odločno premalo zadnjih nekaj let, vedno naletimo na SDS ter njihovo članstvo, ki je ne dovolj izobraženo, v vedenju in govoru pa povsem nesprejemljivo. Zelo me že mnogo let motijo tudi cerkvene oddaje ob nedeljah in praznikih na RTV, pa dejstvo, da so številni ljudje iz RKC v Sloveniji skrajno sporni in jim politika vse preveč dopušča ukrepanje v neskladju s predpisi. RKC smo morali vrniti vse mogoče nacionalizirano premoženje po vojni na nezakonit način, ker nismo imeli v občinah druge možnosti in nam nihče v državnih organih ni pomagal, da ne bi škodovali lovcem, gozdarjem itd. Samo Spomenka Hribar se je opravičila državljanom zaradi zakona o denacionalizaciji.

Zelo bom zadovoljna in srečna, če bo mogoča evtanazija v zdravstvu in bodo državljani – razen čudnih zdravnikov s svojimi klinikami – prenehali kritizirati avtorje, ki so spisali predlog tega zakona za obravnavo in odločanje v državnem zboru.

mag. Ruža Tekavec, Ljubljana