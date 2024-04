Drugega aprila je povsod odmeval strelski napad 12-letnega učenca v osnovni šoli na Finskem, ki je v svojem razredu z orožjem ubil sošolca in hudo ranil dve sošolki, vse zaradi njihovega trpinčenja nad njim. V javnosti je še živ spomin na osnovnošolsko tragedijo lani v Beogradu in na stalne novice o strelskih pomorih po šolah v ZDA in tudi po Evropi, ki se dogajajo zaradi trpinčenja otrok od prvega razreda šole naprej, zaradi hudih stisk otrok, ki jih vzgojni, izobraževalni in preventivni sistemi ter starši niti ne zaznajo, kaj šele sanirajo, da bi preprečili hude tragedije otrok tako žrtev kot storilcev. Žrtve so oboji. Očitna spletna potegavščina o napovedi nekega napada s streljanjem po naših šolah za 10. april je pokazala nestrokovnost, neorganiziranost in vodstveno anarhijo ministrstva za notranje zadeve in še posebej policije ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Policija s pravosodjem ni naredila nič za preverjanje resnosti kratke spletne provokacije, posledično je vodstvo policije storilo najhujšo napako z varnostno in psihološko neprimernim ukrepanjem ter z neorganiziranim načinom obveščanja 771 osnovnih šol, ko so samo ponekod posamezni policisti hodili napovedovat in strašit ravnatelje, učitelje, otroke in njihove starše. Zaradi hudih napak policije v tem primeru je prišlo do javne psihoze povzročanja panike, ministrstvo za šole je odreagiralo povsem neprimerno in neorganizirano, ravnatelje šol, učitelje, učence in starše otrok je država pustila na cedilu, zanetila strah in povzročila hude travme. Za povrh so ravnatelji skupaj s popolnoma zgrešenim ministrom za šolstvo, s policijo in v tej situaciji še z neodgovornimi župani naredili še hujšo napako ter so poglobili ogroženost vseh s popolnoma neprimernim strašenjem, z ukrepi prepovedi nošenja šolskih torb v šolo, z zapiranjem otrok v učilnice, s popolnim zaklepanjem šol od znotraj, z nekimi strašljivimi v črno oblečenimi varnostniki in še s policisti.

Zaklepati šole od znotraj, ko so šole polne otrok, je hudo ogrožanje teh otrok in vseh v stavbah šol, saj je to izjemno nevarno in je kršitev požarnega reda, onemogočanja evakuacijskih poti in še ena od hudih neumnosti šolnikov ter še posebej policije. Dvesto tisoč osnovnošolskih otrok, od tega 20.000 prvošolčkov, so ti tokrat popolnoma neodgovorni in stanju nedorasli odgovorni iz policije in šolstva naredili ne samo za žrtve možnega strelskega napada – pri otrocih so povzročili strah, paniko, občutek ogroženosti, nemoči in hud stres. Posledice teh travm bodo še posebej najmlajši osnovnošolci nosili do konca življenja. In vsega tega sploh ne bi smelo biti, če bi pristojni iz policije in ministrstva za šole delovali vsaj minimalno varnostno, policijsko strokovno in odgovorno. Panika, strahovi, travme so preplavili šole, ponekod tudi do polovice otrok starši niso pustili v šolo.

Ko gredo po medijih samooklicani varnostni strokovnjaki, kot je Denis Čaleta, nekdanji policisti in predavatelji, kot je Srečko Krope, in še psihologi ter drugi dopovedovat, da je policija v tem primeru ravnala pravilno in dobro, potem vidimo, da je v tej državi veliko narobe glede varnosti. Glavna odgovorna, minister Poklukar in direktor policije Jušić, pa morata zaradi tega odstopiti.

Anton Peinkiher, Ljubljana