Potem ko jim jo je lani zagodlo deževno vreme, so letošnji prvi aprilski pomladni dnevi v občini Preddvor znova v znamenju tradicionalne kulinarične prireditve Okusi čemaž v Preddvoru. V tednu čemaža lokalni gostinci svoje jedilnike obogatijo s čemaževimi jedmi, dogajanje pa sklenejo z odprto čemaževo kuhinjo na gradu Dvor v središču Preddvora.

»Preddvor se ponaša s kar štirimi gradovi. Grad Dvor, po katerem je kraj dobil ime, spada med najstarejše slovenske srednjeveške gradove. Prvič je bil omenjen že v 12. stoletju, v svoji zgodovini pa je zamenjal veliko lastnikov. Stoji v središču Preddvora in po desetletjih propadanja od leta 2021 odlično služi v turistične namene,« je pojasnila Janja Rehberger iz Zavoda za turizem Preddvor.

Po njenih besedah gre za preporod gradu zasluga Cvetu Sušniku in Tanji Šubelj, širši javnosti znanima pod vzdevkom Grof in Grofica, ki sta grad s pomočjo lastnika, Občine Preddvor, v pičlih dveh letih obnovila in vanj umestila svojo bogato zbirko starin. V gradu Dvor je bil nekoč vzgojni zavod, nato pa je skoraj četrt stoletja propadal. Grof in Grofica sta ga v upravljanje prevzela leta 2021.

Ob vikendih ogledi notranjosti gradu

»Grad Dvor je z razkošno opremljenimi sobanami, grajsko kapelo, grofovo vinsko kletjo, gasilskim muzejem domačega prostovoljnega gasilskega društva, urejenim dvoriščem in zelenim parkom postal turistična atrakcija in osrednji prireditveni prostor Preddvora,« je povedala Janja Rehberger in dodala, da so ogledi gradu mogoči ob sobotah, nedeljah in praznikih, za skupine pa tudi zunaj rednega urnika.

Kot so napovedali v preddvorskem zavodu za turizem, bo v letošnjem čemaževem kulinaričnem izzivu, ki bo potekal do nedelje, 14. aprila, sodelovalo deset preddvorskih gostincev, v njihovi ponudbi pa bo najti posmoduljo s čemažem in ocvirki ali skuto, čemaževe štruklje, ocvirkovo potico s čemažem, čemažev golaž in vrsto drugih čemaževih jedi. Te bodo za pokušnjo pričakale tudi obiskovalce zaključne nedeljske prireditve pred gradom Dvor, kjer bodo ob degustacijskih stojnicah poskrbeli še za preostalo gostinsko ponudbo in zabaven spremljevalni program.

Ob čemaževih dobrotah pa v preddvorsko občino v teh pomladnih dneh v goste vabita tudi obiska naj visokogorske planinske koče lanskega leta (zavetišča v Hudičevem borštu) in naj planinske koče lanskega leta (koče na Sv. Jakobu). Obe zmagovalki izbora Planinske zveze Slovenije in portala Siol, v katerem je sodelovalo 152 koč, namreč upravlja Planinsko društvo Preddvor. Zavetišče v Hudičevem borštu stoji na 1328 metrih nadmorske višine na južnem pobočju Cjanovce, planinska koča na Sv. Jakobu pa razveseljuje obiskovalce zahodnega grebena Potoške gore.