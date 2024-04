Računska revizija ugotovila vrsto nepravilnosti

Računsko sodišče je po reviziji poslovanja občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 podalo negativno mnenje, saj so ugotovili vrsto nepravilnosti pri njenem poslovanju. Župan Željko Savič je povedal, da so veliko nepravilnosti odpravili, in opozoril, da manjše občine s težavo dohajajo številne administrativne zahteve.