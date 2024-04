Cene hrane: Podatki o domnevnih oderuhih so tajni

Kmetijsko ministrstvo je na prvo analizo zbranih podatkov o cenah, količini in poreklu hrane odtisnilo oznako interno in jo skrilo pred javnostjo. Od napovedi predsednika vlade, da bodo s spremljanjem cen po verigi od kmeta do trgovca v dobro blaginje ljudi razkrinkali oderuhe, tako ni še nič.