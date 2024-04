No, takoj po Hanovem obisku pri Čeferinu so se med političnimi poznavalci začele krepiti in množiti govorice, da bo gospodarski minister objavil kandidaturo za novega predsednika precej ranjene stranke Socialni demokrati (SD). Kar se je včeraj tudi zgodilo. In kot poznamo Hana, se ta sploh ne bi spustil v kandidaturo, če ne bi bilo vnaprej jasno, da bo na današnjem kongresu – zmagal.

Skratka, če nismo bili jasni: Han obišče Čeferina in takoj zatem objavi, da bi rad postal novi predsednik SD. Saj smo vedeli, da Janez Janša živi globoko v preteklosti, ko vedno znova papagajsko ponavlja, da je Milan Kučan na levici stric iz ozadja. Zmota: zdaj smo na praktičnem primeru videli, kdo je danes novi, pravi in dejanski stric iz ozadja.