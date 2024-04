Število muslimanov se povečuje, a tega se nam ni treba bati

Svet se bliskovito spreminja, religije in z religijami povezane kulture so del njegove kompleksnosti. Kaj nam prinaša prihodnost, je zato vprašanje, na katero ni mogoče odgovoriti brez poznavanja trendov, ki zadevajo migracije, demografijo in s tem povezano spreminjanje religijske strukture družbe. Paranoja in strah pred drugače vernimi vsekakor nista pravi odgovor na tovrstne izzive.