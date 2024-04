#intervju Jaime Bayly, perujski pisatelj: Luči na koncu življenja ne bom videl

Perujski pisatelj Jaime Bayly (1965) izhaja iz aristokratske perujske družine, v kateri je bilo enajst otrok. Odraščal je pod vplivom zelo verne mame in militantnega očeta, ki je iz njega hotel narediti pravega moža, Jaimeja pa je zaneslo v gejevske vode. Njegovi zgodnji romani so zato polni dekadentnega nočnega življenja, kjer vladata kokain in homoseksualnost. Prvi roman Nikomur ne povej iz leta 1994 so brez velike reklame in samo zaradi govoric prodali v več kot 60.000 izvodih.