Do you speak Slovenian?*

“Za vrednost ene garsonjere v Ljubljani je manj denarja za knjige, kar bo povzročilo celo štalo. Če seveda namerno karikiram.« Peljala sem se v Maribor na izobraževanje knjižničarjev in se pogovarjala z uredniško osebo. Vsi pogovori te dni, vključno z zapisi na družbenih omrežjih, so si podobni: dobili smo odločbo javne agencije za knjigo in ne moremo verjeti. Manj denarja za večletne programe za vse. Ali vsaj večino.