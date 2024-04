Pred hrvaškimi volitvami: Premier in predsednik v zataknjenem dvigalu

Že od leta 2000 in tedanjih parlamentarnih volitev 3. januarja se zdi, da takšnega dogodka ni spremljal večji hrup. A vse bolj se zdi, da gre za mnogo hrupa za nič, kot bi rekel Shakespeare. Mediji so polni volitev, a ni soočanj kandidatov, portali so polni anket, a skoraj vse so izvedene na majhnih vzorcih, tako da je skoraj nemogoče ugotoviti, kdo bo na koncu zmagovalec. Zelo malo politikov in kandidatov govori o pomembnih stvareh: o naraščanju cen, inflaciji, kakovosti življenja … Teme, ki najbolj zanimajo ljudstvo, so ponovni neuspeh Hajduka v jurišu na naslov prvaka hrvaške nogometne lige, afere o spolni zlorabi kolegic, ki jih je sprožil primer režiserja Daliborja Matanića, in zaščita meje pred morebitnim novim migrantskim valom.