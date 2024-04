Ukrajina potrebuje novo vojno strategijo

Lawrence Freedman, avtor kapitalnega dela Strategija (Oxford University Press, 2013), pravi, da strategija bolj kot na dramo v treh dejanjih spominja na TV žajfnico. Ker življenje ne teče po ustaljenih in načrtovanih tirnicah, temveč cikcaka mnogo bolj nepredvidljivo. Uspešnost strategije se odraža v sposobnosti pravočasnega zaznavanja sprememb, prilagajanja ciljev, zagotavljanja sredstev in določanja poti za njihovo doseganje. Izjava ukrajinskega predsednika Zelenskega, ki so jo te dni prenesli mediji na vseh meridijanih sveta, je njegova najbolj pesimistična politična izjava, odkar je na čelu Ukrajine oziroma odkar jo je Rusija 24. februarja 2022 napadla iz vseh topov.