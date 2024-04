Izguba občutka varnosti

V časih pred digitalno revolucijo se je dalo tudi nekaznovano poklicati na šolo in sporočiti, da je na šoli bomba, ter s povzročenim preplahom rešiti prijatelja pred napovedanim spraševanjem biologije. Dovolj je bilo sprehoditi se do najbližje telefonske govorilnice in zavrteti telefonsko številko gimnazije v Idriji ter v slušalko z globokim glasom prebrati na listek napisano grožnjo. Okoli telefonskih govorilnic ni bilo kamer in nihče ni mogel ugotoviti, kdo je v sredo zjutraj ob enajstih klical v Idrijo iz telefonske govorilnice v Plavi laguni. A vendar so bili skoraj vsi takšni poskusi neuspešni.