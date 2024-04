A bolj kot o tem, kako so se okoriščali najodgovornejši v številnih podjetjih, je javnost razburilo poročilo o tajnici in prevajalki podjetja Eksimport iz Makedonije. Zagotovo je bila izjemno lepa ženska, saj je omenjeno poročilo ugotavljalo, da je od direktorjev, ki so bili akterji v aferi, prejemala dragocena darila. Pa ne samo nekaj, najrazličnejših daril se je nabralo za celo skladišče. In kaj so ji podarjali? Ni čudno, da je živela na veliki nogi, saj je dobila od šefov podjetij kar 4000 parov ženskih čevljev, predvsem dragih salonarjev znanih proizvajalcev, poleg tega pa še 2000 stekleničk dragih parfumov in 100 pregrešno dragih krznenih plaščev. Torej je imela celo 1000 parov čevljev več kot znamenita Imelda Marcos! Te številke so nepredstavljive tudi danes, a vse to so glede na policijske zapisnike našli v njenem stanovanju. Očitno pa je lepa tajnica očarala tudi policiste, tožilce in sodnike, saj ni bila obtožena in nikoli obsojena. Vse, kar so našli v njenem stanovanju, je tam tudi ostalo.