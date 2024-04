Osemletna Una Džeko se je namreč ostrigla in donirala svoje lase za otroke z rakom. Poleg las je poslala tudi sporočilo: »Dragi prijatelji, imamo vas radi in vedno mislimo na vas.« Ko so jo vprašali, kako to, da se je kot majhna deklica odločila za takšno humano dejanje, je povedala le, da je njena mama Amra Silajdžić Džeko že dvakrat podarila svoje lase Društvu za otroke z rakom in da se ji zdi to prav. Tudi Farooq, šestletni deček iz Iraka, se je pred nekaj dnevi odločil, da bo podaril svoje lase za izdelavo lasulj za otroke, obolele za rakom. Fantov nasmeh po striženju in donaciji las je bil nasmeh otroka, ki ve, da bo s to drobno potezo privabil nasmeh na obraz mnogih otrok, ki nimajo takšne sreče kot on.