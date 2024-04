V soboto bodo dnevne temperature od 23 do 28, v nedeljo od 25 do 29, ponekod tudi 30. Še toplejša bo nedelja, ko se lahko ob jugozahodniku v nižjih delih vzhodne Slovenije krajevno ogreje vse do 31 ali celo do 32 stopinj Celzija.

Pričakovati je, da bodo številni lepo vreme izkoristili za izlete, zato je na cestah tudi ta vikend pričakovati zgoščen promet. Minuli vikend so se sredi prometnega kaosa znašli izletniki, ki so se namenili na Veliko planino, ki je v tem času izredno priljubljena zaradi cvetenja žafrana.

Na prometnoinformacijskem centru opominjajo, da bodo tudi ta konec tedna potekala dela:

Štajerska avtocesta

Na odseku Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica proti Mariboru bo promet potekal po enem pasu: od sobote, 13. 4., od 7. ure do nedelje, 14. 4., predvidoma do 16. ure oziroma do zaključka del.

Proti Mariboru med priključkom Domžale in počivališčem Lukovica promet poteka po enem pasu predvidoma do 14. 4.

Primorska avtocesta

Promet bo potekal po enem pasu proti Kopru, od sobote 13. 4. od 19. ure do nedelje, 14. 4. do 20. ure: Logatec–Unec in Postojna–Razdrto.

Gorenjska avtocesta

V noči na soboto bo med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprt predor Šentvid v obe smeri, zaradi spreminjanja zapore (Koseze–Šentvid). Obvoz proti Kranju bo možen preko priključka Ljubljana sever na Celovško cesto, proti Lubljani pa preko priključka Šentvid na Celovško cesto in preko priključka Ljubljana sever na H3.

Podravska avtocesta

V soboto, 13. 4., od 5. do 12. ure bo zaprt uvoz Hajdina proti Hrvaški.

Pomurska avtocesta

Predvidoma do 15. 4. je obvoz iz smeri Murske Sobote proti prehodu Dolga vas preko priključka Lendava, iz smeri prehoda Dolga vas proti Lendavi pa preko priključka Turnišče, zaradi del na razcepu.

H4, hitra cesta

V nedeljo, 14. 4. bo zaprta hitra cesta med razcepom Nanos in Vipava, od 8. do 11.30 ure, v obe smeri. Obvoz bo preko priključkov Razdrto in Vipava. Zaprta bosta tudi izvoz Vipava proti Vrtojbi in uvoz Vipava proti Nanosu.

V nedeljo bo slovenska Istra prizorišče istrskega maratona, zaradi katerega bodo občasne popolne zapore na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah.